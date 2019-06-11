严防小学生溺亡还应有科学疏导

据广西百色田林县政府官网消息，2019年6月9日21:30，县政府值班室接到报告，田林县六隆镇供央村新村部河段发现5名小学生溺水死亡，医护人员赶往现场进行施救后发现均已无生命体征。

死亡的5名学生均为六隆镇供央小学男生，其中2名为6年级学生、2名为5年级学生、1名为三年级学生。5名学生于6月9日（端午假期）中午一起外出游玩，因晚饭时段未回家吃饭，经学生家长及群众搜寻后，于20:30至21:00在供央村新村部河段一小型拦河坝内发现并打捞起5具尸体，尸体呈现疑似溺水死亡的特征。

在全球范围，中小学生的溺亡一直是青少年意外死亡的主要原因，据统计，溺水也是造成中国中小学生意外死亡的“第一杀手”。面对青少年溺亡，中国的政策历来是严防死守。每到春夏季这个学期，各级教委、各个学校都要下发“预防中小学学生溺水事故管理办法”一类的通知，而且通知的办法也是大同小异，除了警示外，还制定了种种措施，如班级、学校责任制，中心内容基本一致，就是要严禁学生下河下湖游泳，以防意外和溺亡发生。

这样的警示和禁令当然也管用，但是还缺少了一些东西，也让中小学生的溺亡事件每年都大同小异地重复，令人痛心。

防止中小学生或青少年的溺亡，如同治水，不仅要防堵，更重要的是疏导。对于溺水的最好疏导，就是从小学一年级起，甚至从幼儿园起就应当让学生学会游泳和在水中的自救与他救，如此，即便发生落水和溺水，也能进行有效的救援，减少伤亡率。

对游泳的疏导其实是让生命顺应自然和回归自然。所有生命的演化都源于水，人的每个个体也是孕育于水成长于水（羊水），爱水、畅游于水和沉浸于水是每个人的天性。出生后，婴儿的天性也是见水就喜笑颜开，热衷和沉溺于玩水和游水。到了小学和中学，更是人们爱自然、亲近自然、接触自然的最佳时期，爱水和爱游泳也是人的天性。因此，禁止这一时期的孩子接触水和游泳，有违自然规律和生命天性。

在这方面，日本的游泳和安全教育值得借鉴。日本的游泳教育从小学开始就贯穿于一生。在日本，几乎没有人是不会游泳的，这既源于从小学开始的游泳课，也因此减少了中小学生的意外溺亡事故。

日本从小让孩子学会游泳并增强体质的同时，也让孩子学会了溺水时的自救与互救，日本中小学生的溺亡率在全球各个国家比较中相当低，反倒是因为日本人爱泡澡导致的死亡人数较多。

对于中小学生的溺亡，中国教育部也发表过《致全国中小学生家长的一封信》，要求家长教育孩子做到：不私自下水游泳；不擅自与他人结伴游泳；不在无家长或教师带领的情况下游泳；不到无安全设施、无救援人员的水域游泳；不到不熟悉的水域游泳；不熟悉水性的学生不擅自下水施救等“六不”要求。而且，一些地方的学校也规定，学生要去游泳必须经过家长同意，并且要有会游泳、负责任的大人陪同，选择水浅、河底硬而平整的、熟悉的水域游泳。

如果能教会孩子游泳，上述的要求就有可能实现，即便是有家长和教师带领，也是要有会游泳的人带领才行，而且，年长的会游泳的初高中生也可以带领，从更长远的眼光看，从小学就教会学生游泳，就是在造就未来更多会游泳的父母和老师，从而有能力带着和护着孩子游泳，也才会大量减少溺亡率。

所以，世界卫生组织在提出避免溺亡的应对措施中的一条就是，教会学龄儿童基本的游泳和水上安全技能。当然，世界卫生组织也强调，为学龄前儿童提供远离水域的安全场所，并加强对儿童的监管。