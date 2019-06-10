开辟空中“120通道”！社区化“联动”推动地空急救一体化
谈到急救，许多人首先想到的是120急救车，其实最完善的急救保障是一体化、全方位的。在美国、德国等发达国家，地面、空中急救一体化已经非常成熟，如航空医疗救援等。
为进一步提升北京航空医疗救援网络建设，不断构建立体化院前救援模式。近日，北京急救中心开辟了空中“120通道”，开展空地协同社区化试点工作。将来北京市民可以拨打“120”提出航空医疗救援请求，在符合航空医疗救援的疾病范围内，并具备适航及起降场地的条件，即可享受院前航空医疗救援服务。
随着“120通道”的开通，北京急救中心与联电国际-大宅医联将在航空医疗救援社区联合试点，开展航空医疗救援社区科普、航空医疗救援社区全流程演练，及直升机救援现场伤者快速评估、协同物业联动机制，建立符合社区环境实践的全流程系统机制。
下一步， 北京急救中心与联电国际-大宅医联即将在部分社区进行直升机救援行动演练。将充分利用直升机速度快、覆盖范围广、不受交通状况影响的特点，合理调派专业医疗直升机配合地面120救援网络，完成航空医疗救援及危重症患者的转运工作，将航空医疗救援打造成首府人民的“绿色生命线”。
据悉，目前在北京的“空中120”建设已有十年，而社区化“联动”试点，将推动地空急救一体化进一步发展。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn