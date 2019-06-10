开辟空中“120通道”！社区化“联动”推动地空急救一体化

谈到急救，许多人首先想到的是120急救车，其实最完善的急救保障是一体化、全方位的。在美国、德国等发达国家，地面、空中急救一体化已经非常成熟，如航空医疗救援等。

为进一步提升北京航空医疗救援网络建设，不断构建立体化院前救援模式。近日，北京急救中心开辟了空中“120通道”，开展空地协同社区化试点工作。将来北京市民可以拨打“120”提出航空医疗救援请求，在符合航空医疗救援的疾病范围内，并具备适航及起降场地的条件，即可享受院前航空医疗救援服务。

随着“120通道”的开通，北京急救中心与联电国际-大宅医联将在航空医疗救援社区联合试点，开展航空医疗救援社区科普、航空医疗救援社区全流程演练，及直升机救援现场伤者快速评估、协同物业联动机制，建立符合社区环境实践的全流程系统机制。

下一步， 北京急救中心与联电国际-大宅医联即将在部分社区进行直升机救援行动演练。将充分利用直升机速度快、覆盖范围广、不受交通状况影响的特点，合理调派专业医疗直升机配合地面120救援网络，完成航空医疗救援及危重症患者的转运工作，将航空医疗救援打造成首府人民的“绿色生命线”。

据悉，目前在北京的“空中120”建设已有十年，而社区化“联动”试点，将推动地空急救一体化进一步发展。