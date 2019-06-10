河南专项治理尘毒危害
记者日前从河南省卫生健康委获悉，该省组织开展矿山、冶金、化工等行业领域尘毒危害专项治理工作，预防、控制和消除上述行业领域职业病多发高发突出问题，确保到2020年实现“四个95%”，切实保护劳动者的职业健康权益。
近日，河南省卫生健康委印发《河南省矿山冶金化工等行业领域尘毒危害专项治理工作实施方案》，决定在全省范围内所有矿山、冶金、化工等行业领域用人单位，组织开展尘毒危害专项治理工作，确保到2020年11月前，上述行业领域职业病危害项目申报率达到95%以上，职业病危害因素定期检测率达到95%以上，接触职业病危害因素的劳动者在岗期间职业健康检查率达到95%以上，用人单位主要负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者培训率均达到95%以上。（记者李季）
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