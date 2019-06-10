山西推进农村养老提质升级
山西省民政厅、发改委、财政厅和卫生健康委近日联合出台《推进农村养老服务行动计划（2019-2021）》，决定以改革创新思维破解山西省农村养老发展难题，从做实农村老年人日间照料中心入手，通过加大投入、整合资源，完善农村养老服务设施，扩大养老服务网点，推动政府购买服务，提升农村养老服务质量，力争用3年时间补足农村养老服务短板，实现农村老年人精神上有寄托、生活上有保障。
《计划》提出，到2021年年底，初步形成以农村老年人日间照料（活动）中心为主体、区域性养老中心和中心敬老院为引领、多种社会力量参与的农村养老服务体系。全省需建成农村老年人日间照料（活动）中心7000个，建成区域性养老中心100个，建成中心敬老院200个，发展农村养老服务机构（组织）超过500个；到2021年年底，全省50%以上的日间照料（活动）中心、60%以上的区域性养老中心和中心敬老院（原则上不含有事业编制的机构）由社会力量运营，使社会力量成为农村养老服务的主力军。
具体举措包括：对管理好、服务好、运营好的照料中心，每年动态优选500个示范点，由省本级福利金每个奖补1万元，市本级福利金每个奖补1万元，发挥示范引领带动作用。自2019年起，连续3年每年利用省本级福利彩票公益金为全省农村老年人日间照料（活动）中心配置空调，解决因冬季取暖而导致照料中心关门问题。鼓励有条件的村把照料中心与村卫生所设置在一起，实现资源共享，为农村老年人提供更便捷优质的医疗卫生服务等。（记者崔志芳）
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