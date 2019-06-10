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快闪短片促近视防控

2019年06月10日08:54 来源：健康报网

近日，由北京市卫生健康委、北京首大眼耳鼻喉医院、史家小学等共同主办的“呵护儿童眼健康，拥抱光明与未来”学生近视防控活动在史家小学开展。活动中录制爱眼护眼快闪短片，并进行学生视力筛查。

北京市卫生健康委公众权益保障处处长贾健民表示，北京市委市政府将青少年眼健康作为健康北京建设的重要内容，期待政府、学校、家庭和医疗机构共同参与、积极行动，为青少年近视防控做出努力。史家小学副校长李娟介绍说，在过去的4年中，史家小学学生检测出视力不良率下降了11%。（记者于梦非）

(责编：李轶群、杨迪)


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