仁济医院“合信亭”医患沟通新平台

上海最早西医医院、具有175年历史的上海交通大学医学院附属仁济医院日前在东院院区里揭幕一座取名为“合信亭”的中国传统花园凉亭，追念医者初心、医患同心的过往，同时启动“仁济精神再讨论”活动。

这座精致的凉亭内还专门放置了仁济医院订阅号和服务号的二维码，让患者在亭内休憩之余，可通过手机向院方提出宝贵的意见与建议，使合信亭成为医患沟通的无声平台。同时，也可通过手机预约挂号、查报告、手机导航等，进一步改善就医体验。据介绍，“合信”一词最早出自《淮南子·泰族训》，意为“诚信应如四季运转一般准确无误”。巧的是，“合信”也是仁济医院第二任院长Benjamin Hobson的中文名字。（特约记者袁蕙芸 通讯员黄敏婕）