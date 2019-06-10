北京医院整治号贩子不力 年终考核将降级

近日，北京三家知名医院的负责人由于号贩子问题被约谈。据了解，北京市卫生健康委开展扫黑除恶中央督导组督导意见立行立改行动，制定了立行立改工作方案。对整治号贩子乱象不力的市属三级医院，年终绩效考核予以降级。

12暗访组深入医院巡查问题

记者昨日了解到，中央督导组督导市卫生健康委扫黑除恶专项斗争工作后，北京市卫生健康委立即按照中央督导组关于边督边改、立行立改的要求，在全系统展开扫黑除恶的各项工作，突出抓好整治“号贩子”等行业乱象。

围绕实现行业对号贩子“治理到位、全面好转、持续保持”的目标，卫生部门主动与公安等部门加强协作与配合，对问题线索加强搜集，对现有案件再次梳理；对整治不到位的北京协和医院、北京同仁医院、北京儿童医院等医院负责人进行约谈，明确提出了切实履行主体责任、坚决做好整改等要求。

同时，12个暗访组被安排深入到相关医疗机构进行巡查，发现问题马上约谈医疗机构负责人，并以市卫生健康委扫黑除恶专项行动领导小组办公室名义下发《问题整改督办单》，提出限期整改要求。

市卫健委联合多部门整治号贩子乱象

据了解，针对发挥行业作用治理号贩子乱象不够的问题和薄弱环节，市卫健委制定了立行立改工作方案，落实主体、属地、行业监管等相关责任。

市卫生健康委和市中医局、市医院管理中心领导带队，到各区和有关医疗机构检查整治“号贩子”工作，对因重视不够、日常监管不到位、与公安部门联动不及时，造成涉黑涉恶问题突出的部门和单位负责人，依法依规追究相关责任，从重从严处理。

对整治行业乱象不力的市属三级医院，年终绩效考核予以降级；对非市属单位，按照管理权限等，移交主办机关，并在医院评优评先进和申报市级科研专项等方面采取严格禁限措施。

下一步，市卫健委将持续加大行业乱象整治力度，开展卫生行业扫黑除恶专项行动，联合多部门对号贩子、涉医事件、非法行医等行业乱象，开展联合整治。

■ 探访

崇文门地铁外号贩子当街卖号

昨日下午，记者前往北京同仁医院、北京协和医院附近进行探访。

由于端午假期，同仁医院人流量相比往日较少，但仍有号贩子盘踞在附近。记者从崇文门地铁站B口往医院走时，一位穿着深色衣服的长发女子走近记者，低声问道：“要号吗？”

记者以普通患者身份与该女子交流，女子称可以帮忙挂上同仁医院的号：“专家号300，主任、副主任都有。”对于能否走医保、如何挂号的问题，该女子回答如果有医保卡就能医保报销，如果只有京医通则需自费。随即递给记者一张名片，让记者考虑清楚后联系“王女士”。拨通王女士电话后，她表示周一就有号，“专家号300，综合号200，不能少了，挂号费你自己负担。”不过，王女士并不是最终的联络人，十来分钟后，又有一位男子给记者打来电话，让记者加上微信，把名字、医保卡号，联系电话发给他。

记者询问其身份，男子没有正面回答，只称“你尽管放心，我们做了很久了。”

一位住在附近的居民告诉记者，同仁医院附近平时号贩子不少，他今年上半年去医院看病，一路上有三个号贩子主动搭讪。“天桥上、天桥下面、地铁口旁边，挺明显的。”不过，记者现场只发现上述女士一位号贩子，离医院更近的地方，不少穿着黑色制服的巡查人员来回巡逻。

记者从东方新天地一路步行至北京协和医院，没有号贩子前来搭讪。

■ 举措

安装人脸识别系统阻拦号贩子

号贩子问题由来已久。记者从北京市卫健委了解到，为整治“号贩子”和“医托”问题，北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮担任全市集中整治“号贩子”和“网络医托”专项工作领导小组组长。

从公安机关通报的情况看，2018年以来，北京共抓获号贩子1342人，治安拘留1337人，刑事拘留5人。同时，针对“号贩子”违法成本低的问题，落实国家《关于对严重危害正常医疗秩序的失信行为责任人实施联合惩戒合作备忘录》，由北京市公安局上报公安部，已对357名“号贩子”实施了联合惩戒。

为了拦下号贩子，北京市卫健委还推广了一系列高科技手段。记者了解到，目前，北京市20多所市属医院及北京协和医院、北医三院均安装了人脸识别信息系统，该系统可以识别号贩子，严控号贩子活动范围，医院保安人员对进入医院内和在医院周边活动的号贩子及时驱离。

市卫健委还制定印发了《关于严厉打击“号贩子”改善门诊医疗服务的通知》《关于采取技术和法律措施防范App抢购倒卖优质医疗号源的通知》等相关文件，全面开展预约诊疗服务和实名制挂号就诊，取消医师个人手工加号，强化退号管理，采取技术手段，对被公安机关认定的“号贩子”实施限挂专家号等措施。

此外，北京市卫生健康委专项斗争工作领导小组还将“号贩子”“医托”等14种涉医违法犯罪和行业乱象作为整治工作重点。(记者 戴轩)