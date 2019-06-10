会计检查确保账本干净 有助于药企发展健康

会计信息质量检查，对医药行业是一场及时雨，确保医药企业的账本干净，有利于医药企业健康发展。

日前，财政部发布公告，对2019年度医药行业会计信息质量检查工作作出安排。经过随机抽查，共有77家医药企业成为这次会计信息质量检查的对象。其中，由财政部监管局负责检查的药企有15家，由地方财政厅（局）负责检查的药企有62家，涉及的上市公司或子公司共计27家。

财政部对2019年度医药行业会计信息质量检查工作的安排对医药股短期走势确实会带来一定的冲击。但这次会计信息质量检查，对医药股乃至整个医药行业来说，却是一场及时雨，确保医药企业的账本干净，有利于医药企业的健康发展。

置身于A股市场的投资者都有切身体会，目前的医药股正面临一场严重的信任危机，最典型的事件就是康美药业涉嫌财务造假事件。康美药业使用虚假银行单据虚增银行存款近300亿元，同时还伪造业务凭证进行收入造假，不仅对资本市场形成一定的负面冲击，更是损害了医药企业的整体形象。

随着2018年年报的披露，共有40余家医药企业收到证监会的年报问询函，很多医药上市公司被要求解释销售费用持续增长的原因、细分科目的支出情况、与行业平均水平存在差异的合理性等。其中，步长制药对销售费用的回复让人大开眼界。2018年步长制药的销售费用超过80亿元，销售费用占营收比例高达58.81%。

根据回复，步长制药2018年的销售费用主要由5个部分组成：市场活动费31.24亿元，市场调研费15.16亿元，学术活动费17.88亿元，学术交流费10.58亿元，其他费用9246万元。其中，占比最大的开支为市场活动费，占比约4成。更让市场震惊的是，2018年步长制药共组织市场活动19000余场次，组织市场调研23000余场次，组织学术交流活动20000余场次，步长制药在2018年平均每天举办各类市场推广类活动共计169场，包括52场市场活动、63场市场调研和54场学术交流活动。每天能够安排如此多的“活动”，没把上市公司高管们累死，真的是一个奇迹。

财务造假以及会计数据不真实，正在引发一场对医药行业的信任危机。因此，财政部对2019年度医药行业安排会计信息质量检查，是非常及时的，也是有必要的。一方面，通过检查可以发现其中的问题；另一方面，通过检查来解决问题，消除医药行业的信任危机，促进医药行业规范健康地发展。在这次会计检查中，康美药业这种“非典型医药行业财务造假”无疑是检查的重点之一，但医药行业“典型性财务造假”也不例外，更是检查工作的重中之重。销售费用是医药行业“典型性财务造假”的一个重要指标，因为在销售费用的背后，往往隐藏着许多不可告人的东西。

通过会计信息质量检查，尤其是对医药企业的销售费用一查到底，确实会查出不少东西出来。比如腐败问题，往往隐藏在销售费用的背后。如果能通过会计信息质量检查查出几宗大案出来，这对减少医药行业腐败将起到积极作用。一旦腐败减少了，销售费用就会大幅下降，药企就会大量增利，降低药费、增加研发投入的意愿就会更强。销售费用不是一笔小数目，2018年仅上市药企的销售费用就高达2400亿元，这笔钱如果能用在研发或降低药价上，将会有更多人受益。

财政部对医药行业进行会计信息质量检查，虽然会对医药股的短期走势带来一定的冲击，却有利于医药行业的健康发展，这点代价还是值得的。

□皮海洲（财经评论人）