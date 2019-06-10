基因编辑鸡细胞可阻断禽流感暴发
伦敦理工学院与爱丁堡大学的研究人员发现，用基因编辑技术对鸡的细胞蛋白进行修改，可以有效阻止禽流感病毒在鸡群中的传染和传播，为从源头上阻止禽流感病毒大规模暴发找到了新方法。
鸡细胞中有一种被称为ANP32A的特殊蛋白质。以伦敦帝国理工学院流感病毒学系主任温迪·巴克利教授为首的研究团队发现，在鸡受到禽流感病毒感染期间，病毒会劫持这种蛋白质，帮助其复制自己。
研究人员对鸡细胞的DNA进行编辑，去掉了其中负责产生ANP32A蛋白的一个小片段，从而拿掉了禽流感病毒赖以复制自己的载体。研究人员发现，进行过基因编辑的鸡，不会被禽流感病毒感染。
爱丁堡大学罗斯林研究所和剑桥大学此前曾培育出了转基因鸡，这些鸡在感染禽流感后不会传染给其它鸡。而与转基因鸡不同的是，这种新方法不涉及将新的遗传物质引入鸡的DNA中，而只是对其进行一个小小的剪切。
研究人员表示，下一步将尝试培育出这种基因发生变化、能够抵抗禽流感病毒感染的鸡。巴克莱解释说，鸡是流感病毒的主要蓄积地，也是禽流感病毒大规模流行的主要原因。“在这项研究中，我们已经确定可以对鸡进行最小的基因改变，来阻止病毒的蔓延，这有可能从源头上阻止下一次流感大流行。”（记者田学科）
总编辑圈点
基因编辑技术本身只是一种工具，生来并无邪恶或善良之分，关键看被谁所用，用于何处。应该看到，基因编辑技术在医学、农牧业、生物学、卫生防疫等多个领域都能发挥巨大作用，为人类谋福利。要想防止基因编辑技术被用于不良企图、突破社会伦理道德底线，当务之急是完善相关法律法规并严加执行，保障技术应用走在良性发展轨道上。
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