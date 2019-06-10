国家Ⅳ级救灾应急响应紧急启动
常 理
6月9日，在江西省永新县在中乡排形村，救援人员在一栋房屋前转移受困儿童。 新华社记者 彭昭之摄
6月9日，国家减灾委、应急管理部针对江西省吉安、上饶等地严重暴雨洪涝灾情，紧急启动国家Ⅳ级救灾应急响应。
据应急管理部有关负责人介绍，目前派出的工作组已赶赴灾区，实地查看灾情，指导和协助地方做好救灾工作。同时，应急管理部向灾区紧急调拨2000顶帐篷、1万张折叠床和2万床棉被等中央救灾物资，支持做好受灾群众基本生活保障工作。
据江西省应急厅报告，6月6日以来，赣东北、赣中等地出现强降雨，局地特大暴雨，部分河流发生超警戒洪水，引发严重洪涝灾害。截至6月9日11时统计，灾害共造成吉安、上饶、鹰潭等9市45个县（市、区）91.7万人受灾，因灾死亡6人，失踪1人，紧急转移安置和需紧急生活救助13.3万人，农作物受灾面积77.4千公顷，绝收面积7.3千公顷，倒塌房屋118户290间，严重损坏房屋97户183间，一般损坏房屋1100户2117间，直接经济损失15.9亿元。
据介绍，灾害发生后，江西省委、省政府高度重视，有力有序组织开展抗洪抢险救援救灾工作，省减灾委、应急厅已于6月8日20时启动省级Ⅲ级救灾应急响应，先后派出多个工作组赴吉安等重灾区指导开展救灾工作，并向灾区紧急调拨发放大量折叠床、毛巾被等救灾物资，确保受灾群众基本生活。
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