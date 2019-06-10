北京取缔非法行医窝点 去年以来抓获“号贩子”1342人
李琳 姚秀军
本近日从北京市卫生健康委了解到，自2018年以来，北京市整治医疗乱象，实施卫生健康行政处罚19394件，罚没款3698万多元，查处取缔非法行医窝点550余处，全面加强对“号贩子”和“医托”的综合治理，利用技术手段限制“号贩子”挂号，共抓获“号贩子”1342人。
据悉，自2018年以来，北京市卫生健康委严厉整治“号贩子”和“医托”问题。北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮担任全市集中整治“号贩子”和“网络医托”专项工作领导小组组长，《北京市集中整治“号贩子”和“网络医托”专项行动工作方案》出台。配合公安机关打掉一个黑救护势力团伙，破案5起，依法处理12人，侦破非法组织卖血案41起。查获涉及北京20家医院的近100种医疗制剂共3600余盒（剂），起获涉案京医通、北京通等医院就诊卡300余张。
北京在20多家医院推广人脸识别信息系统，及时识别“号贩子”。同时，针对“号贩子”违法成本低的问题，由北京市公安局上报公安部，对357名“号贩子”实施联合惩戒。
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