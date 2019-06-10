安徽城乡居民医保7月起并轨

记者从安徽省医保局获悉，该省将在全国率先完成城乡居民医保并轨、升级工作。从7月1日起，安徽省将统一城乡居民基本医保和大病保险保障待遇政策，对该省市民和农民基本医疗保险和大病保险实行“六统一”，即覆盖范围统一、筹资政策统一、保障待遇统一、两定机构统一、医保目录统一、基金管理统一，门诊和住院报销比例在现有基础上有所提高。

安徽省政府新出台的《安徽省统一城乡居民基本医疗保险和大病保险保障待遇实施方案（试行）》规定，城乡居民在门诊待遇、住院待遇、大病保险待遇上，实行统一基本医保和大病保险保障待遇。参保人员普通门诊合规费用报销55%，30种普通慢性病门诊合规费用报销60%，17种特殊慢性病门诊合规费用参照住院待遇报销。《方案》还规定，除大病保险最低费用段报销比例不能下调外，为保证政策平稳过渡，各市可对普通门诊、常见慢性病、特殊慢性病、普通住院、大病保险等报销比例上下浮动不超过5个百分点；政策整合后，待遇低于原有标准的，原政策可暂保持不变，逐步向全省统一标准过渡；授权省医疗保障局制定实施细则，并动态调整。

据介绍，与新政实施前相比，一是门诊保障待遇局部调整，报销比例基本保持一致。例如，整合前普通门诊新农合报销50%、城镇居民医保报销40%~60%，整合后统一报销55%。但常见慢性病、特殊慢性病种，较未整合地区城镇居民医保大幅扩容。二是住院保障待遇总体持平。例如，整合前一级医院普通住院新农合报销90%、城镇居民医保报销70%~90%，整合后一级及以下医疗机构统一报销85%。三是大病保险待遇稳步提高。例如，整合前新农合5万元以内段报销55%，城镇居民医保0~2万元段报销50%、2万元~10万元段报销60%，整合后5万元以内段统一报销60%。

安徽省医保局局长金维加介绍，新《方案》是为了完善、统一城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推动建立更加公平、可持续的基本医疗保障制度，推动医疗机构因病施治、城乡居民同病同保障。此举有利于提高医保统筹层次，增强基金抗风险能力，统一医保信息系统平台，推动医保管理更加规范、经办服务更加高效、医疗资源利用更加充分，也有利于推进分级诊疗。