社区医院在这里“活”了

今年，根据国家卫生健康委工作安排，20个省（区、市）将开展社区医院建设试点。目前，已有相关省份提出建设目标。为什么要建设社区医院？社区医院与现有基层医疗卫生机构有何区别？近日，记者在最早开展社区医院建设试点的江苏省进行了采访。

2017年，江苏省率先在国内提出在社区卫生服务中心、乡镇卫生院开展社区医院建设试点。实践证明，社区医院不仅是形式的更新，更有内涵的提升。

良好就医体验

吸引“铁粉”

“什么是社区医院？”在南京市栖霞区西岗社区卫生服务中心（社区医院），当地街道办人员陈步龙思考这个问题时，不禁回忆起去年一桩痛苦的经历。

去年1月，陈步龙出现肛瘘症状。他通过查询发现，南京市某三甲医院在治疗相关病症方面最为有名，为此急忙驱车前往。为避免接触诱发疼痛，开车全程，他只能用脚支撑、背贴椅，让臀部悬空，熬得满头大汗。

以这种姿势赶到该三甲医院后，陈步龙又等待了4个小时才做上手术。虽然“大医院患者多，当天完成就诊，效率已经很高了”，但陈步龙坦言，就医心境“只能说是万般滋味，无法描述”。

去年4月，陈步龙肛瘘复发。想起前一次的“煎熬”，他选择到离家近的西岗社区卫生服务中心看看。刚踏入该中心大门，医务人员全程热情的沟通，就给陈步龙留下了一个好印象。“不用长时间排队，就诊环境舒服；收费较三甲医院低廉，当时交了1000元押金，出院经过报销后还退了几百元；医疗质量有保证，有专业的科室、医生和设备，术后至今肛瘘未再复发。”为此，陈步龙成了该中心的“铁粉”，他对主治医生薛罡说：“以后我就是你们的宣传员。”

在西岗社区卫生服务中心，还有许多患者愿意跟记者分享了他们的就医体会。比如，患有慢阻肺多年的老人余正兰，采访当日因为感冒前来就诊，出门前接到了医生打来的电话，叮嘱她一定要戴口罩避免感染；坐在病床上正准备吃午饭的老人叶守银，去年两次出现脑出血，经过康复治疗，生活已经能够自理。

基层能力弱化

催生改革

患者发自内心的支持，让西岗社区卫生服务中心主任高慧华心头一热。而在四五年前，中心面临的境遇曾让他一度迷茫。

2015年，高慧华提出购买CT的申请时，看到的是一双瞪圆的眼睛，并听到这样的回复：“社区中心做好公共卫生就好了，买CT做什么？又用不着。”高慧华回答道：“CT对社区中心开展医疗业务很重要。比如，脑卒中、慢阻肺、椎间盘突出患者，在社区接受康复治疗需要CT辅助诊断，以判定康复效果、调整康复方案。”最终，经过多方沟通争取，中心才购置了CT。（下转第3版）（上接第1版）

当时，相当多的人对社区卫生服务中心、乡镇卫生院的认识，还停留在看小病、承担公共卫生服务职能上。尽管各方持续呼吁强基层，但基层医疗卫生机构对患者吸引力不强的情况始终存在。虽然离家门口近，但一旦需要就医，老百姓仍然舍近求远，选择到大型医院。

对此，江苏省卫生健康委经过调研总结出在推进基层公益性机制改革过程中，基层医疗卫生机构需要解决的三大问题：一是基层医疗服务能力弱化，群众对基层服务的依从度不高；二是基层医务人员大都忙于应付事务性工作，执业信心不足；三是基层医改尚未建立起合理的补偿机制。

“为促进患者回流基层，我们产生了将基层医疗卫生机构转设为社区医院的想法，主要在城市社区和城乡一体化程度较高地区的基层医疗卫生机构开展社区医院建设试点。”江苏省卫生健康委基层卫生健康处处长姜仑说。

试点分为两个层面推进。在行业政策及管理层面，把握好定位，引导基层机构提升医疗能力，在人员薪酬、药品使用、服务范围等方面优化政策，打造适宜社区医院发展的环境；同时，依托医疗扩大预防，推动基本公共卫生服务向健康管理转型，做实居民健康管理。在基层机构自身发展方面，根据老百姓需求，狠抓科室建设和人才培养，在强技术上下真功夫，在优质服务上求突破。

2018年10月，经地方推荐和省组织评估，26家基层医疗卫生机构被江苏省评为首批社区医院，并增挂社区医院标牌。西岗社区卫生服务中心是其中之一。目前，该中心的日门诊量已达到500人次，40张病床的使用率一直维持在90%以上，科室建设则被高慧华形容为“很有内涵”。“消化内科可以进行普通胃镜检查、无痛胃镜检查、超细胃镜检查等；肛肠专科，可以开展肛瘘、痔疮、结肠息肉等手术治疗；房颤门诊，可以对慢性房颤、慢性心功能不全、冠心病支架置入术患者进行管理。”

“小单位”

变“大平台”

南京市建邺区南湖社区卫生服务中心同样加挂了社区医院的标牌。该中心主任符岱佳表示，通过社区医院建设，中心实现了两个改变。一是患者认识的改变。在患者心目中，社区卫生服务中心不再只是看感冒发烧、定期拿慢病药的地方，已经能够在内、外、妇、儿、中医等方面提供可靠医疗服务。二是医务人员认识的转变。基层机构不再是“小单位”而是“大平台”，在这个平台上同样能够施展才华，实现职业抱负。

2014年，南湖社区卫生服务中心首诊率为32.4%，也就是说大约有三成社区居民在需要医疗服务时，会首先到该中心就诊；到2018年，该数据攀升到80.9%。4年中，该中心的科室设置从16个增加到30个，诊疗病种从189个增加到306个，医生数量从26人增加到67人。“其中，包括4名儿科医生。”符岱佳说，“中心下大力气引进儿科医生，解决了社区居民的儿科就诊难题，这也说明基层留得住人才。”

据了解，在江苏省首批社区医院，医务人员薪酬待遇均得到较大幅度提升，实现了对人才的有效吸引，甚至出现了二级、三级医院医务人员回流的现象。

南京市雨花台区铁心桥社区卫生服务中心（社区医院）副主任医师赵恩惠，此前曾在湖南省某县级医院工作，为了与丈夫团聚，离职来到南京。一开始，她选择到三甲医院进修，谋求进一步发展的机会。后来看到社区医院待遇不低、患者不少，于是到了现单位工作。赵恩惠说，她想在慢阻肺患者管理上实现突破，开展患者筛查、前期干预和用药管理，“相比大医院，在社区医院开展这项工作反而更有优势”。

姜仑表示，通过开展社区医院建设，有效调动了地方政府加强基层医疗卫生服务体系建设的积极性，基层服务能力得到提升。试点单位大多增设了康复医学科，开设康复床位30张以上，诊疗病种范围和技术服务项目普遍达到100种以上。

当前，江苏省计划新增50个社区医院建设试点单位，同时结合国家“优质服务基层行”基层机构能力建设推荐标准，研究社区医院基本建设标准，进一步推动社区医院建设向纵深发展。