西藏召开健康宣传会议
近日，西藏自治区卫生健康宣传和健康促进工作会议在拉萨市召开。会议提出着力提升新闻舆论传播力、引导力和影响力，强化先进典型引领作用，持续推进社会宣传、文化建设和健康促进工作，为建设“健康西藏”凝聚行业正能量、营造社会好环境。
会议指出，做好新时代卫生健康宣传和健康促进工作，要“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，加强组织领导，加大部门协调，打好主动仗、树立新形象，努力适应宣传思想工作面临的新形势、新要求。
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