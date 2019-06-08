饮茶不能抵消患肿瘤风险

《欧洲流行病学杂志》近日发表了北京大学公共卫生学院李立明教授团队中国慢性病前瞻性研究项目最新成果。该研究对45万余人进行长期随访，结果发现在不吸烟且不过量饮酒的个体中，饮茶对肿瘤发病风险未见保护作用。

论文责任作者之一的北京大学公共卫生学院吕筠教授介绍，恶性肿瘤是威胁我国居民健康的重要疾病之一。一些基础研究提示，茶叶中的茶多酚等活性物质可能降低肿瘤的发病风险。很多中国人有饮茶的习惯，男性饮茶者有的还同时伴有吸烟和饮酒的习惯。这使得中国人群中饮茶与肿瘤的关联变得复杂。另一方面，喝茶防癌的观念在我国人群中非常普遍，甚至认为饮茶能够抵消或削弱吸烟和饮酒带来的患肿瘤风险，使得吸烟饮酒者可能诉诸饮茶而非戒烟限酒来保持健康。

研究人员利用“中国慢性病前瞻性研究”募集的455981名30岁～79岁中国成年人平均随访10年的数据进行分析。结果发现，在不吸烟且不过量饮酒（每天<15克纯酒精——约为啤酒450毫升，或葡萄酒150毫升，或38度白酒50克，或52度白酒30克）的个体中，对于总的肿瘤发病风险，以及肺癌、结直肠癌、肝癌、女性乳腺癌及宫颈癌的发病风险，每日饮茶未见保护作用。另外，无论是否每日饮茶，肿瘤风险均随吸烟量和饮酒量的增加而增加。

吕筠强调，饮茶并不能抵消或削弱吸烟或过量饮酒增加的患肿瘤风险。对吸烟、饮酒者来说，戒烟限酒才是防癌的根本方式。