日前，国家卫生健康委员会召开例行发布会介绍我国护理工作情况：我国有4400万失能半失能老人，但到2018年底全国注册护士总数刚达到400万。即使这些护士都来护理失能半失能老人，也只是十位老人才能“共享”一份专业的护理服务。

什么是失能老人？按照国际通行标准分析，吃饭、穿衣、上下床、上厕所、室内走动、洗澡6项指标，一到两项做不了的，定义为“轻度失能”；三到四项做不了的，定义为“中度失能”；五到六项做不了的，定义为“重度失能”。通常老年痴呆症患者到达后期，都是重度失能老人。

都说“养儿防老”，最贴心的护理莫过于自己的亲人。但是目前的家庭结构中年轻的夫妻有很多都是独生子女，他们同时得照顾四个老人，又得维持自己的生计，如果单靠子女进行护理，即使是有孝心，怕也没有能力“全脱产”地照顾一位失能老人。长此以往，恐怕整个家庭都将“失能”。因此护理失能老人必然需要社会力量的支持。

然而据统计局上海调查总队2015年对上海民办养老机构做的调查显示，九成以上的民办养老院遭遇过招工难题。有机构负责人感叹，“10个护工承担着60多个老人的护理工作，压力很大，招人也非常难。”社会上专业的护工更少，很多都是“拉伕凑数”的社会闲散人员。而这势必会导致种种问题，老人要么吃药不及时，甚至吃错药；要么对卧病在床的翻身不及时，造成褥疮；要么病情加重，耽误最佳治疗时机。

解决养老问题中的最大痛点，离不开“政策”二字。在先于我们迈入老龄社会的日本，不仅设立了老年介护保险制度，还确立了《介护保险法》，40岁以上的人都被强制要求缴纳介护保险费，需要介护时为其提供必要的保健医疗和介护服务，确保老人有尊严地生活。而因为有了保险的支持，护理服务人员的雇佣问题也有了更规范的保障和支持。

如今我国也频出政策来支持养老服务事业，医养结合形式就是失能老人的福音。三年前，当时的国家卫生计生委就已联合民政部发布了《关于确定第一批国家级医养结合试点单位的通知》，为老年人提供持续的日常保健、健康促进、中医康复、养老护理及其他生活便利服务；去年底，还将符合条件的养老机构内设医疗机构纳入了医保定点范围。

减轻失能老人家庭的照料和经济负担，维护他们的生活质量和尊严，需要社会各界共同发力。这不仅是为现在的老人，更是为以后的自己。愿“人谁不顾老，老去有谁怜”般的悲凉越来越少。