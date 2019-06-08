咸粽销量是甜粽的3.6倍
林曦 贺子傲
又是一年端午时，京东大数据显示，今年端午节肉粽子最畅销，咸粽子销量是甜粽子的3.6倍；网红新口味粽子热销，茶粽销量同比增长78%，榴莲冰粽的人气爆棚。此外，作为古老的中华民族传统节日，国学古籍、书法用品等民族文化商品也被带“火”了。
粽子是端午节最具代表性的食品。京东大数据显示，虽然甜粽子馅料种类更丰富，但是咸粽子更受欢迎，销量是甜粽子的3.6倍。以肉粽、蛋黄粽为代表的咸味粽销量遥遥领先，其次是豆沙粽、枣粽和五谷粽。
传统粽子之外，以水果馅为主的冰粽、茶粽、水晶粽、以及小龙虾粽、腊肠粽、螺狮粽等网红新口味粽子的销量增长明显，其中茶粽的销量增速最高，同比增长78%；冰粽销量同比增长66%，水晶粽同比增长52%。
从全国各地的口味偏好来看，陕西、辽宁、山西、天津、黑龙江等地消费者购买甜粽子的比例较高，江西、浙江、重庆、安徽、贵州等地消费者则更爱吃咸粽子。天津、北京、广东、山东、吉林等地消费者购买新口味粽子的比例更高。这个端午节火起来的不只是粽子，糕点礼盒销量增长了150%，看望长辈带点糕点是最合适的了。
传统节日也越来越受到年轻群体的欢迎。90后线上购买粽子的用户数增长最高，同比增速超过53%。端午节前夕京东线上异地订单数量是平时的2倍。
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