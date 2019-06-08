马建红（法学博士）

最近，一段某女子被丈夫家暴的视频在网上热传。视频中，一名女子正在家中某个地方放置摄像机，突然从侧门冲出来一名赤裸着上身的男子，不问青红皂白就将其按倒在地，手脚并用，对其进行疯狂殴打。该女子发出凄厉的叫声，大呼救命。据报道，该视频中家暴的发生地在广东省江门市，据悉，这名女子被打断了3根肋骨，而打人男子即其丈夫已被刑拘。

该视频流出后，激起了网友众怒，大家在对该男子的行为予以强烈谴责之余，也“强烈建议”该女子尽快离婚。依一般人通常的经验来看，家暴的情况只属于“有”和“无”的范畴，而绝不是“多”和“少”的问题，因为家暴一旦开始，就不可能有结束的时候，当男子打“顺手”了，就把打人当做家常便饭。所以，即便施暴者有偶尔的歉意和悔恨，并且还为此写下“再也不打了”的“保证书”的时候，也切不可轻易相信他。为安全计，女子还是趁早离婚的好。因此，在视频下面有的网友就评论说，虽然信奉“宁拆十座庙，不毁一门婚”的古话，不过看其施暴的恶劣程度，也只有劝该女子离婚这条路了。

在婚姻关系中，众人的“劝和”或“劝离”，究竟能起多大作用是很令人怀疑的，如果当事人没有“和”或“离”的决心，其他局外人的话都尽可以当做耳旁风。常言说婚姻如鞋，鞋合不合适，只有脚知道，婚姻能不能够维系，也只有当事者清楚。在人们苦口婆心“劝和”的家庭中，局外人的道理会有很多，“凑合一下吧，只有在电视剧或小说里才会有浪漫的爱情”；“离婚了，到哪儿去找像他这样条件好的人”；“为了孩子有个完整的家，你就忍一忍吧”，等等。在这些“劝和”的理由中，恰恰忘记了婚姻中最重要的感情因素，而感情的“有”或“没有”，又恰恰是不讲道理的。至于“劝离”的理由，则一般是“他/她都对你这样了（通常是被家暴或出轨），你还有什么留恋的，哪怕一个人过也比和他/她在一起强，天涯何处无芳草，离开他/她，找一个更适合自己的。”没有感情了，自然也就不适合了，当然也就应该对婚姻做个了断。

当事人对一般人的“劝和”或“劝离”，既可以听，也可以不听，而在离婚案件中，具有解纷职能的法官，通过判决离或判决不离的方式进行的“劝”，则会对当事人的生活带来较大的影响。在司法实践中，对于第一次提起离婚的案件，无论双方有怎样非离不可的理由，法官都会先行进行苦口婆心的调解，调解不成，也会尽可能本着“劝和不劝离”的原则，做出不予离婚的判决，而法官如此判决的理由则通常是“夫妻感情尚未破裂”。对于这样的结果，“原告”，也就是希望离婚的一方自然是很不满意，但也并非没有“补救”的措施，一是可以到上级法院上诉，再就是等待六个月后，再次提起离婚之诉，这时候法院一般就会判离了，因为经过时光的流逝，夫妻二人依然没有在一起生活下去的愿望，在“感情确已破裂”的情况下，让他们彼此放手，或许是更人道的。

从某种意义上来看，办理离婚案件的法官，可以说是“职业”的劝和或劝离人。有人认为，既然两口子都已经闹到了法庭，肯定是日子过不下去了，法官直接判他们离婚不就得了，既让当事人省心满意，还能节省开庭时间，为这些家务事浪费那么多司法资源，值得吗？况且法官不是整天嚷嚷案多人少吗？干嘛人家第一次起诉离婚总要判人家不离呢？列夫·托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》开篇就说过这样的名言，“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”主办离婚案件的法官们，是见识各种家庭不幸最多的人，也最了解五花八门的离婚理由，知道对于一些人来说，判决不离以给双方一定的“冷静期”是必要的，当在法庭上吵得不可开交的两人，拿着不予离婚判决书回家，反思并寻求改善后，有可能真的会出现一个“涛声依旧”的圆满结局。记得和一个被戏称为“离婚案专家”的法官聊天，她说每天接触这类的案件，总觉得不能轻易下判，对于能挽回的婚姻，要尽量做工作挽回，减少在自己手上终结的婚姻的件数，冥冥之中似乎也是在行善积德呢！这话倒也正好印证了“宁拆十座庙，不毁一门婚”的古话。

不过，生活中有些事别人可以“劝”，有些则是无论谁“劝”都不起作用的，即便以法庭判决的方式来“劝”也无济于事。因为婚姻所赖以维系的因素虽然有很多，但感情则是其中最重要的，“强扭的瓜不甜”，无论谁扭都扭不成。回到文章开头讨论的广东被家暴的女子，从她摄录家暴证据的行为，已表明她自己真的不想再过这种日子了，在她真的想终结这场婚姻的时候，网友们的“劝离”才能成为助推器，否则大家的“群情激愤”，也只能是白热闹一场。因为婚姻中的爱恨情仇，酸甜苦辣，只有当事者才能切身感受得到，而这也正是婚姻必须“自主”的原因吧。

漫画/曹一