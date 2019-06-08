博物馆里“粽”情讲家国
刘冕
端午节一早，首都博物馆七彩坊里，30名9至12岁的小观众听端午习俗、画“龙舟”、点雄黄，忆屈原，体会传统端午节俗。
陈雨赫是三年级小学生，“我最爱吃豆沙馅儿的粽子”。邻桌的小女孩在西城区上三年级，“我爸爸是四川人，我家更喜欢吃肉粽。”
从吃粽子的口味不同，到端午节的传统习俗，一场互动活动结束后，陈雨赫和邻桌恍然大悟，原来端午节并不仅仅有粽子，他们都表示要买一些关于中国传统节日的书，了解更多民俗文化。首博工作人员李鑫月说，每一个传统节日都会组织类似的活动，目的就是让更多孩子对传统节日产生兴趣，这样才能引导他们发自内心地传承好优秀文化。
传统节日是中华文化的瑰宝，丰富的内涵凝聚着中华民族的精神情感。端午假期，包括首都博物馆在内，本市多家博物馆“粽”情演绎端午习俗，让更多人感受到“活”起来的文化。
在石刻博物馆，参观者通过“重五佳节祈安康”展览，了解端午节俗文化，在五塔寺下观看精彩的非物质文化遗产展演，还有书画笔会、儿童五子棋比赛、包粽子比赛等丰富活动。“五行八作”展区，参观者们可以体验吹糖人、捏面塑。一位五年级的小学生成为父母的“讲解员”：“这是彩塑京剧脸谱、曹氏风筝……我们在学校，还学习过北京面塑和剪纸。”
端午假期，无论是祭祀龙祖、怀念屈原，还是祈福避灾，都寄托着人们对美好生活的向往。市民李先生说：“端午节里也有家国情怀，有我们不能忘记的初心。所以，我选择在假期和家人一起到博物馆，看一看古人怎么过节，了解更多传统文化。”
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