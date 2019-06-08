北京：持续整治卫生健康系统乱象 抓获“号贩子”1342人

新华社北京6月5日电（记者侠克）抓获“号贩子”1342人、配合公安机关打掉一个“黑救护”势力团伙、捣毁非法销售“明星小药”窝点12个……记者日前从北京市卫生健康委获悉，自全国扫黑除恶专项斗争开始以来，北京市卫生健康委持续整治系统内行业乱象，共实施卫生健康行政处罚19394件，罚没款3698万元，查处取缔非法行医窝点550余处。

据介绍，北京市卫生健康委及相关部门全面加强对“号贩子”和“医托”的综合治理。数据显示，2018年以来，公安机关共抓获“号贩子”1342人，治安拘留1337人，刑事拘留5人；北京市卫生健康委配合公安机关打掉一个“黑救护”势力团伙，侦破非法组织卖血案41起，拘留55人。

此外，北京市卫生健康委还配合公安机关捣毁非法销售“明星小药”窝点12个，刑事拘留16人，查获涉及北京市20家医院的近100种医疗制剂共3600余盒（剂），起获涉案“京医通”“北京通”等医院就诊卡300余张。

据悉，北京市卫生健康委在20多所医院推广人脸识别信息系统，及时识别“号贩子”，严控其活动范围；对公安机关认定的“号贩子”实施限挂专家号等措施；医院保安人员对进入医院内和在医院周边活动的“号贩子”及时驱离。