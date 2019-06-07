浙江：医保慢性病药品将提供第三方配送服务

日前，据了解，浙江将建立全省统一的城乡居民医保慢性病门诊保障制度，完善医保定点零售药店服务机制，六家医药连锁药店集团成为浙江首批医保慢性病药品第三方配送服务合作方。

结合浙江省慢性病疾病谱，高血压、糖尿病、肺结核、冠心病等12个省定慢性病病种，被确定为城乡居民医保门诊慢性病病种范围，城乡居民医保参保人员可凭定点医疗机构外配处方或浙江省互联网医院平台电子处方，到当地指定定点零售连锁药店购药。

据了解，浙江省城乡居民慢性病门诊治疗主要在各级医疗机构，药店是群众购药配药的重要补充，为方便中老年慢性病患者就近购药配药，按照“保覆盖、保供应、保配送”的要求，通过公开谈判，浙江英特、华东医药、浙江上药等六家全省性医药连锁药店集团作为第三方配送服务方。

浙江省医疗保障局副局长龚源昌介绍，每家集团在每个县市区至少有1个门店，并且在浙江省药械采购平台慢性病药品范围内，梳理出能提供覆盖12种慢性病的常用药品清单向社会公布，确保能提供清单范围内医保慢性病药品所有药品。

同时在配送方面，要求每家集团在每个县市区至少有1个门店能提供药品配送上门服务，允许药店按照市场规则，适当收取配送服务费，各统筹区对提供配送服务的门店开展患者满意度、送药时效性、配送安全、配送员资质等方面监管。

据了解，通过建立健全全省城乡居民医保慢性病门诊保障制度，预计每年浙江省将新增医保基金支出10亿元，政策将惠及全省628万名城乡居民慢性病患者。群众配药更加便捷，浙江省将有5734家定点零售药店作为城乡居民医保慢性病指定服务药店，其中1000多家药店将提供慢性病药品配送服务。（黄筱）