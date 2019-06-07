最新成人烟草调查结果发布 我国15岁以上人群吸烟率下降

日前，中国疾病预防控制中心发布了2018年中国成人烟草调查结果。结果显示，我国15岁及以上人群吸烟率呈下降趋势，二手烟暴露情况有所改善，公众支持无烟环境政策比例进一步上升。

据介绍，此项调查是针对15岁及以上非集体居住居民的一项入户调查，结果表明，2018年我国15岁及以上人群吸烟率为26.6%。与既往调查结果相比，吸烟率呈现下降趋势，但与实现《“健康中国2030”规划纲要》的控烟目标——“2030年15岁以上人群吸烟率下降至20%”仍有较大差距。

调查显示，非吸烟者的二手烟暴露率为68.1%。二手烟暴露最严重的室内公共场所为网吧、酒吧和夜总会和餐馆。与既往调查结果相比，二手烟暴露情况整体有所改善。

调查发现，公众支持室内公共场所、工作场所和公共交通工具的比例进一步上升。超九成的公众支持在医院、中小学、公共交通工具、出租车和大学全面禁烟。公众对吸烟危害的认知有所增高，但对于低焦油卷烟的危害缺乏正确认知，对“低焦油不等于低危害”的正确认知比例仅为18.1%。与2015年相比，该比例有所下降。

调查结果提示，影响青少年吸烟的因素仍广泛存在。一是卷烟变得越来越“便宜”；二是烟草广告、促销和赞助仍是青少年尝试吸烟的重要影响因素；三是吸烟影视镜头对青少年尝试吸烟有诱导作用。（记者付丽丽）