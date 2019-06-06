明日高考 这份提醒，请家长收好

明天，众多学子即将步入高考考场，接受人生的一次重大考验。为了使考生以良好的状态迎接高考，西安市教育考试中心提醒，家长要以平常心陪伴孩子参加高考，提醒考生按规定携带考试用品。

考前不改变孩子正常生活规律

家长在孩子高考前的一言一行都会影响孩子心态。因此，高考前不仅孩子要调整好心态，家长也要调整好心态。家长的情绪要力求稳定，保持愉快的情绪、平和的心态，做到内紧外松。

西安市教育考试中心建议，考前不要改变孩子的正常生活规律，适当地提醒孩子做必要的轻度运动，有助于调整心态、消除疲劳。

家长要教育孩子以平常心对待高考。每考完一科，不要跟孩子讨论已考科目的情况，让孩子专心致志地迎接下一科考试。如果在某一科考试中孩子出现情绪低落、焦虑等，家长应以关爱、理解、宽容的态度帮助孩子度过暂时的心理困扰。

考前提醒孩子是否携带“两证”

考生须凭本人准考证和有效居民身份证参加考试。每场考试出发前，家长应提醒孩子检查是否携带了“两证”。此外，携带违禁物品进入考场的，均属于考试违规行为，将受到取消考试成绩等处理。按照规定，考生入场时，除2B铅笔、0.5毫米黑色字迹签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮等必需的考试用品外，其他任何物品（如手机、手表、涂改液、修正带等）一律不得带入考场。

开考前30分钟，考生可以进入考场。开考15分钟后，迟到考生不得进入考点参加当次科目考试（外语科目14:45以后，禁止迟到考生进入考场）。今年高考恰逢端午节假日，家长应帮助孩子提前规划出行路线，避免因迟到而耽误考试。

要警惕各类高考诈骗行为

根据国家有关法律法规和规章，如考生在高考中有违纪作弊行为，将被取消相关科目考试成绩或取消考试资格；情节严重的，将被暂停相关国家教育考试1至3年；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，还要追究刑事责任。

家长要教育引导孩子坚守道德底线，严格遵守考场纪律，做到诚信考试、守法考试，扣好“人生第一扣子”。同时，要警惕各类高考诈骗行为，不要轻信高考真题、高考答案等传言，以免上当受骗。（记者 马相）