不明原因眩晕恶心谨防耳石症

“这是患了耳石症，让我为您做个复位治疗。”6月3日上午，在开福区荷花池社区道德广场，长沙市第一医院神经医学中心二病区为社区居民进行义诊，并现场演绎了眩晕科普剧——“眩晕症，拜拜吧”，帮助市民了解眩晕症。

市民李娭毑咨询医生，近期，她只要往床上一躺就会感到天旋地转，还大汗淋漓、恶心、想吐，她只能坐在沙发上睡觉。该院神经内科二病区副主任医师余孝君为李娭毑检查后，告诉李娭毑患的是良性阵发性位置性眩晕，俗称耳石症。耳石是密度较高的碳酸钙结晶，是人体生理必须的组织。当人的头位发生变化时，耳石受重力影响发生移动，人会感觉天旋地转，出现恶心、心慌等不适。余孝君为李娭毑进行了复位治疗，李娭毑的头晕症状很快得到缓解。

余孝君介绍，引起眩晕的原因非常复杂，分为前庭周围性病变、前庭中枢性病变、精神心理性头晕、全身疾病相关性头晕及病因不明性头晕。前庭周围性病变包括良性阵发性位置性眩晕、前庭神经炎、梅尼埃病、突发性感音性聋等，而前庭中枢性病变包括脑卒中、前庭性偏头痛、癫痫性眩晕及发作性共济失调等。

精神心理因素所致的头晕，多与焦虑障碍相关。余孝君提醒，焦虑、抑郁等因素均可导致头晕。另外，全身疾病也可致眩晕发作，如直立性低血压、药源性眩晕、甲状腺相关性疾病、低血糖症、心律失常、贫血等，须仔细鉴别，对症治疗。（全媒体记者 杨蔚然 通讯员 张创）