6月4日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，部署今年深化医改重点工作，明确需研究制定的文件。支持中医药事业传承创新发展被列为重点工作之一，围绕此项工作，《任务》要求布局建设重点实验室等科研创新体系，完善中医药服务体系。

《任务》提出，支持中医药事业传承创新发展，发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用。完善中医药服务体系和符合中医药特点的医保支付政策，推进典籍研究利用和活态传承，布局建设重点实验室等科研创新体系，深入实施重大疑难疾病中西医临床协作试点。加强中药材质量管理，推动建立全链条质量追溯体系，改革完善中药注册管理。加强中医药人才培养，促进院校教育和师承教育相结合，完善职称评聘等评价激励制度。

《任务》明确，将制定15个相关文件，涉及领域包括健康中国行动、促进社会办医健康规范发展、鼓励仿制的药品目录、规范医用耗材使用、建立完善老年健康服务体系、加强医生队伍管理、医联体管理、医疗保障基金使用监管等。

《任务》还显示，将重点推进癌症防治、健康扶贫、县域综合医改、完善国家基本药物制度、医保支付方式改革、在部分医院推进建立健全现代医院管理制度试点等工作。（记者罗乃莹）