中俄中医药交流 共话中医药发展
6月3日，中国国家中医药管理局传统医药国际交流中心常务副主任厉将斌、原俄罗斯卫生部部长助理瓦西里·米哈伊洛维奇·扎哈罗夫教授一行19人来到中国宁波海曙新城中医会馆进行参观交流。宁波虹德投资实业有限公司董事长李桂德先生，海曙新城中医会馆总经理徐芸等陪同参观。
图为：俄罗斯专家团队与中方人员合影
齐聚新城中医会馆，体验传统非遗文化
在新城中医会馆，黄志强馆长亲切会见了俄方代表团并为俄方专家进行门讲解及医学探讨，现场还体验了中医牵引疗法。宁波市海曙区卫健局局长张文莲、宁波市海曙区白云街道党工委副书记、街道办事处主任段谟法等对专家团一行表示热烈欢迎，并希望借此契机推动宁波海曙区医药卫生发展。
图为：黄志强馆长与俄罗斯专家进行交流现场
中俄专家座谈，共话中医药国际化未来
3日下午，中俄两国中医药文化交流会在宁波召开。国家中医药管理局传统医药国际交流中心项目管理处负责人郑亚峰向俄方代表团介绍了宁波新城中医会馆总体情况，从规模定位、医生技能资质、国家中医药发展方向及目标等方面介绍了以新城中医会馆为代表的中国国医馆现状。座谈中，双方还就进一步加强中俄双方医学技术合作问题进行了研讨。双方对未来的合作表示期待。
图为：中俄两国中医药文化交流会现场
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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