推进垃圾分类需激活“社会支持网络”

解决垃圾分类问题，在政府的大力推动之外，尤其需要公众、企业、环保机构等社会力量的支持和配合，才能最终落到实处。

“实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。”6月3日，习近平总书记对垃圾分类工作作出的重要指示，引发广泛关注和解读。

在很多人眼里，涉及垃圾的问题是“小事儿”。为何这个“小事儿”却引得习总书记的关注，并针对这一问题两次作出具体指示？

这还要从垃圾分类的重要性说起。北京每天产生的生活垃圾可达2万多吨，而且每年还在不断增加。平均每个人每天至少产生一千克的生活垃圾。这些垃圾除了有一小部分被回收利用，大多数都将进入填埋场、焚烧厂进行处置。从环境效益、社会效益、健康效益来说，都不是可持续发展的优先模式。

北京的情况不是个案，这样的情况在全国其他城市也大同小异，有些地区的垃圾问题甚至更加紧迫。可以说，生活垃圾的问题已经不是一件“小事”，而成为了关系到整个国家未来发展、保护环境和健康的大事。

“垃圾分类需要社会共同参与”，在当下已被一说再说，对公众来说，“共同参与”有时也容易削弱对自我“主体作用”的认知。

但事实上，作为个体的我们也是垃圾生成的重要源头——我们是生活垃圾的产生者、制造者，参与不只应基于自愿，更应基于义务。

垃圾分类工作展开的一大前提，是在源头进行分类。

源头分类可以有效地推动高残值可回收物，例如纸盒、塑料瓶等资源的回收工作，也可以从源头避免湿垃圾对其他低残值可回收物的污染，降低低残值可回收物的回收成本，提高垃圾回收的总体比例。

最近几年，我们欣喜地看到，一些年轻的“零废弃达人”带领了一股“零废弃”生活方式，并被越来越多的人关注和追捧。无论是挑战垃圾减量还是开脑洞旧物大改造，这股时尚潮流的兴起，对公众理解、认同、践行垃圾分类的工作，起到了至关重要的宣传作用。

在公众之外，越来越多的社会力量，例如专注回收工作的回收企业，进行公众宣传倡导等工作的环保组织，通过商业行为来影响消费者的商业企业等，都可以成为助力垃圾分类工作的重要组成部分。

垃圾工作领域的环保组织也是一支重要的社会力量。环保组织通过社区工作、环保宣传、公众教育、线下活动等多种方式活跃在垃圾分类的各个环节，对公益概念不断地进行宣传推广，也对推动低残值可回收物的分类回收起到了重要的推动作用。

除了公益性质的环保组织，有些企业也逐渐成为推动生活垃圾分类工作的一支新兴力量。这些企业通过可以保障盈利的模式，结合公益活动，将垃圾问题的解决和商业行为相结合，尝试去实现一条可持续发展的双赢路线。

解决垃圾分类问题，在政府的大力推动之外，尤其需要公众、企业、环保机构等社会力量的支持和配合，才能最终落到实处，也就是需要各方力量织成的“社会支持网络”，最终从源头开始解决分类问题，并最终实现垃圾减量的目标。

而接下来，如何优化利用这些社会力量来推动生活垃圾分类工作，也当被推上政府的议事日程。

□刘华（环保人士）