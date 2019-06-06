新方法可早期检测帕金森病

以色列特拉维夫大学研究小组日前表示，其最新完成的检测α-突触核蛋白聚集早期阶段的研究，有望显著延缓帕金森病的进展。

α-突触核蛋白聚集是神经退行性失常的一个标志，可导致人们运动和非运动功能减弱。虽然帕金森病不直接导致患者死亡，但随着症状恶化，其引发的意外可能导致患者离世。目前有减轻该疾病某些症状的方法，但仍缺乏治愈疗法。

帕金森病主要影响大脑中产生多巴胺神经元的特定区域，称为黑质。症状通常在数年内逐渐发展。特拉维夫大学研究小组认为，当患者被诊断出患有帕金森病时，大脑黑质中50%—80%的细胞已经死亡，这可能是α-突触核蛋白聚集导致毒性发展的结果。

特拉维夫大学Sagol神经科学学院负责人乌里·阿希瑞教授说，他和同事找到一种利用超高分辨率显微镜和先进分析来跟踪α-突触核蛋白聚集早期阶段的新方法。利用剑桥大学合作者开发的特殊帕金森病小鼠生物模型，他们能够检测α-突触核蛋白质聚集的不同阶段，并建立了蛋白聚集与神经元恶化和小鼠行为缺陷的关系。

研究小组成员、Sogal神经科学学院达娜·巴-旺博士说，拥有检测α-突触核蛋白聚集早期阶段的能力后，就能够掌握药物对蛋白聚集的影响。事实上，通过与德国马克斯普朗克研究所等机构的合作，他们已证明药物anle138b能够影响蛋白质的聚集。

阿希瑞认为，他们的研究标志着全球帕金森研究领域向前迈出重要一步。通过微创方法检测帕金森病患者亲属的蛋白聚集情况，在其出现帕金森症状之前，医务人员就有望早期发现和干预，并有机会追踪和治疗疾病。（记者毛黎）