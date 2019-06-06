新研究找到 酒精性肝病潜在疗法

喝酒伤肝如何治疗？近日，记者从广西医科大学获悉，该校第一附属医院何松青教授团队通过研究发现，补体成分3靶向抑制剂CR2-Crry和Gly-tRF反义链抑制剂可能是酒精性脂肪肝病潜在的治疗方法，利用两种抑制剂进行靶向治疗，对酒精性肝损伤和脂肪变性治疗具有积极意义。相关研究成果已在《细胞研究》在线发表。

团队成员钟伏弟博士介绍，酒精性肝病是全世界肝脏相关疾病发病和死亡的主要原因之一，酒精性脂肪肝病或为过量饮酒的结果。当患者持续饮酒时，酒精性脂肪肝病会发展为更严重的肝损伤形式，如脂肪性肝炎、肝纤维化、肝硬化和肝细胞癌。虽然人们对酒精性脂肪肝病进行了广泛的研究，但目前对其发病机制的了解仍然有限。

为此，研究人员探索了补体成分3促成酒精诱导的肝脏脂肪变性的潜在机制，并且评估了靶向补体抑制剂CR2-Crry在酒精诱导的小鼠肝脏脂肪变性和炎症中的治疗效果。此外，研究人员分析了Gly-tRF的作用及其与酒精性脂肪肝病小鼠模型中补体激活的关系，并使用Gly-tRF反义链抑制剂评估了潜在的治疗策略。

研究结果表明，经常大量饮酒会造成酒精性肝损伤和脂肪性变，同时伴随肝脏炎症。损伤的过程是大量酒精使人体免疫系统防线的补体系统被激活，就会调控转运RNA的片段Gly-tRF物质并促进肝脏脂肪化。研究发现人补体成分3和Gly-tRF在人体酒精性脂肪肝中亦呈高表达，表明人补体成分3抑制剂和Gly-tRF反义链抑制剂可能是酒精性脂肪肝病潜在的治疗方法。

（通讯员靳芳卉 记者江东洲 刘昊）