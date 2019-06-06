初次眼健康筛查应从3岁开始

调查显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，6岁儿童14.5%，小学生36%，初中生76.1%，高中生81%。中、低年龄段近视问题尤为突出，小学阶段从一年级的15.7%增长到六年级的59%；初中阶段从初一年级的64.9%增长到初三年级的77%。究其原因，黑龙江省新梅眼科医院院长王新梅博士认为，这与缺乏规范系统的眼健康筛查、没有近视预防意识有很大关系。对于近视的管理应该包含两部分内容：一是对未发生近视的儿童青少年开展眼健康管理，以防患于未然；二是对已经近视的儿童青少年，通过科学宣教和规范诊疗，采用个性化的矫正、干预等综合措施延缓近视进程，及时止损。真性近视可防不可治，很多时候开始发现视力下降时，患者的近视度数往往已经很高了。因此，及时发现近视潜在的风险，并提早加以预警和防范，比近视形成之后的控制及治疗更为重要。

王新梅强调，因为人眼在3岁左右完成70%的眼发育，所以初次眼健康筛查要从3岁时开始，从眼球发育、生活方式、遗传基因等各方面做出“近视风险性评估”；其筛查内容应包括视力、屈光度、远视储备、眼轴长度、角膜曲率及系统眼科检查，以排除斜视、双眼发育不平衡等眼病。对于眼轴比同龄儿童长、远视储备低、角膜曲率过大，同时存在遗传基因等因素的儿童，均属于近视高危人群，需要建立“眼健康发育管理”档案，提醒家长注意改善孩子的不良生活方式，并坚持视功能训练，预防药物应用，密切随诊监测。

近视儿童复诊周期一般是3～6个月复查一次。复查项目主要为：3个月复查屈光度，检查眼镜是否有镜架变形、镜片划伤等情况；6个月复查一次眼轴，检测眼球发育速度，虽然有时眼轴增长与屈光度变化不一定平行，但也有一定的参考价值。王新梅指出，如果患者近视度数增长50度以上，矫正视力达不到0.8，就要及时更换眼镜。如果是非进展性近视者（进展量小于或等于50度/年），可以配框架眼镜，并定期监测；而对于快速进展性近视（进展量大于或等于75度/年）的人群，配戴角膜塑形镜是首选的防控方法。（衣晓峰 戴金清）