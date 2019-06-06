人人关注眼部健康 眼病如何早发现

6月6日是全国爱眼日。眼睛是心灵的窗户，是人体不可或缺的重要器官，不管是什么年龄、什么职业、什么身份，都应该重视眼睛的健康，爱护眼睛、合理用眼、预防眼疾。

眼病如何早发现

人类大约 90%的信息获取是由眼睛完成的，如果眼睛发生疾病，五彩斑斓的世界就会变得灰暗无光。许多严重眼病都是因为没有及时发现，耽误治疗而造成的。那么，如何能够在早期就知道可能患有眼病呢？

◎定期查视力，视力检查至少每年1次。定期视力检查可以及早发现视力是否有变化，如果视力下降，应及早就诊眼科，进行眼部 检查。

◎眼睛不适早就医。除了视力下降外，如果有视物模糊、视物遮挡、视物变形、眼前黑影飘动、视野改变等症状，也需及早就医。

◎如有糖尿病、高血压、血脂异常等全身性疾病，需要定期检查眼底，并积极控制血糖、血压、血脂。

◎注意一些常见的眼部症状与眼病的关系。突发性视物模糊——可能为青光眼、眼底血管阻塞、视网膜脱离。

长时间视物模糊—— 50岁以上者可能为老视、白内障、青光眼、眼底疾病等；年轻人或儿童可能为近视、弱视、眼底疾病等。

眼胀——偶发可能为视疲劳或血管性头痛；经常发生并伴有头痛、视力下降可能为慢性青光眼。

眼前有黑影飘动、闪光感——可能为玻璃体浑浊、视网膜脱离。

视物变形——黄斑病变。

出现以上症状均需及时就医。（胡爱莲）