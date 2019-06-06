北京PM2.5浓度六年降幅达43%

6月5日是世界环境日。在浙江杭州举行的2019世界环境日全球主场活动上，生态环境部发布《中国空气质量改善报告（2013-2018年）》，首次系统总结回顾了我国6年来治霾保蓝天的总体成效和主要措施。

不少人对2013年年初的重霾天气记忆犹新，北京、河北等地遭遇了持续雾霾。当时，多地出现空气质量指数“爆表”，部分监测点位PM2.5小时浓度最大值高达1000微克/立方米。华北、黄淮、华东、华南北部等地出现持续20多天的雾霾，对人民群众身体健康和经济社会发展造成了极大影响。

国家大气污染防治攻关联合中心主任、中国环境科学研究院院长李海生在发布报告时介绍，2013年，《大气污染防治行动计划》正式实施，中国打响了史无前例的蓝天保卫战。中国在保持经济平稳快速发展的同时，环境空气质量总体改善，重点区域明显好转。

报告显示，2018年，全国PM10平均浓度为71微克/立方米，比2013年下降27%；首批实施《环境空气质量标准》的74个城市PM2.5平均浓度为42微克/立方米，比2013年下降42%；北京市PM2.5浓度从2013年的89.5微克/立方米降到51微克/立方米，降幅达43%。

2013年，京津冀、长三角、珠三角地区成为大气污染防治重点区域，开展区域联防联控。2018年，这3个重点区域的PM2.5平均浓度分别比2013年下降了48%、39%和32%；珠三角9个城市的PM2.5平均浓度从2015年起连续4年达到环境空气质量二级标准；北京市重度及以上污染天数从2013年的58天减少到15天。

空气污染与公众健康紧密相关。空气质量改善的健康效益日益显现。报告显示，在甘肃兰州，随着近年空气质量改善，全市城乡居民呼吸系统疾病就诊病例和就医费用逐步下降。

李海生介绍，我国空气污染防治成效来自多方面的努力——2013年以来，我国制修订并实施了多项大气污染防治的法律法规，涵盖了大气污染治理的各个领域，不断加大生态环境保护执法力度；环境空气质量监测网络迅速发展壮大，基本建成了“天地空”一体化监测体系，国家、省、市、区县4个层级的空气监测站点总数超过5000个；大力推进综合减排，实施钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业污染治理设施提标改造工程，加快淘汰落后产能，化解过剩产能，产业结构不断优化的同时，控制煤炭消费总量，淘汰老旧车辆，加快油品升级等。

报告称，在最近6年的大气污染治理实践中，中国探索形成了“政府主导、部门联动、企业尽责、公众参与”的中国模式。

北京市一家环境公益组织负责人马军等10人被聘请为环境日主场活动的特邀观察员。马军在当天的活动中表示，“蓝天保卫战，我是行动者”，是今年环境日提出的响亮口号，特别强调社会共同行动的力量。他举例说，近年来很多社会组织成为政府聘请的监督员，公众举报也成为推动一些污染企业进行环保整改的力量，全社会形成了蓝天保卫战的合力。

“蓝天保卫战取得阶段性进展的同时，要看到大气污染形势依然严峻。”李海生说。报告指出，全国尚有六成以上城市PM2.5年均浓度仍未达标，北方地区秋冬季重污染天气仍旧多发频发。下一步要继续强化源头防治、标本兼治、全民共治，加快产业结构、能源结构、运输结构、用地结构的优化调整，全力以赴打赢蓝天保卫战。

联合国环境署代理执行主任姆苏亚说，中国大幅减少空气污染的成果让人赞叹，有很多保卫蓝天的经验值得其他国家效仿。她呼吁全球携手，行动起来，共同对抗空气污染。（据新华社杭州6月5日电 记者 高敬 魏一骏 殷晓圣）