北京市一年抓获号贩子1342人

2018年以来，本市共抓获号贩子1342人。昨天，北京市卫生健康委最新通报了本市卫生健康系统开展扫黑除恶专项斗争情况。

整治“号贩子”和“医托”方面，市卫生健康委发挥牵头作用，确定了“部门联动、内外协同、标本兼治、综合治理”的思路和“坚持治标与治本相结合、打击与防范相结合、集中治理与常态管理相结合、网上清理与线下整治相结合”的原则，全面加强对“号贩子”和“医托”的综合治理，突出整治重点医疗机构及周边秩序。

期间，各区卫生健康委向当地扫黑办上报17条线索，市卫生健康委向市扫黑办上报4条线索。从公安机关通报的情况看，2018年以来，共抓获号贩子1342人，治安拘留1337人，刑事拘留5人；配合公安机关打掉一个黑救护势力团伙，破案5起，依法处理12人，侦破非法组织卖血案41起，拘留55人；配合公安机关捣毁非法销售“明星小药”窝点12个，刑事拘留16人，查获涉及全市20家医院的近100种医疗制剂共3600余盒（剂），起获涉案“京医通”、“北京通”等医院就诊卡300余张。

市卫健委还制定印发了《关于严厉打击“号贩子”改善门诊医疗服务的通知》《关于采取技术和法律措施防范APP抢购倒卖优质医疗号源的通知》等相关文件，全面开展预约诊疗服务和实名制挂号就诊，取消医师个人手工加号，强化退号管理，采取技术手段，对被公安机关认定的“号贩子”实施限挂专家号等措施。在20多所医院推广人脸识别信息系统，及时识别号贩子，严控号贩子活动范围，医院保安人员对进入医院内和在医院周边活动的号贩子及时驱离。

同时，针对“号贩子”违法成本低的问题，本市落实国家《关于对严重危害正常医疗秩序的失信行为责任人实施联合惩戒合作备忘录》，由市公安局上报公安部对357名“号贩子”实施联合惩戒。根据备忘录规定，跨部门联合惩戒的措施具体包括：将严重危害正常医疗秩序的失信行为人纳入全国信用信息共享平台并通报其所在单位；还可能限制其乘坐飞机、列车软卧、G字头动车组列车、其他动车组列车一等以上座位等高消费及其他非生活和工作必需的消费行为。

此外，北京市卫生健康委专项斗争工作领导小组还制定印发了《北京市卫生计生系统扫黑除恶专项斗争工作方案》、《全市卫生健康系统2019年扫黑除恶专项斗争工作要点》，将“号贩子”“医托”等14种涉医违法犯罪和行业乱象作为整治工作重点。（记者 刘欢）