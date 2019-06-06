北京中小学健康食堂标准更新

近日，北京市卫生健康委公布最新版《北京市中小学校健康食堂标准》，要求学校向师生、家长公示学生餐制作过程及原料进货等信息，学校食堂一周内的食谱不应重复，并对消瘦、肥胖学生进行差异性供餐。

《标准》规定，北京市中小学每周要在显著位置提前公布学生餐带量食谱和营养素供给量，在食堂设置身高、体重测量工具。按照“阳光餐饮”工程建设要求，通过透明厨房、视频厨房或网络厨房的形式展示学生餐制作过程，及时向师生、家长公示主要原材料进货、供餐单位等信息。

《标准》指出，应结合学生生长发育特点及不同年龄段学生营养健康需求，科学制定供餐食谱。适当满足消瘦、肥胖学生差异性供餐，鼓励研发制作低脂、低盐、低糖的餐食。寄宿制学校商品部要严格控制和管理汉堡包等高脂、高盐、高糖食品。学校食堂应配备至少1名专（兼）职营养专业人员，开展科学配餐。学校每学年应组织食堂管理和从业人员开展食品安全和营养知识技能考核，合格者方可上岗。（记者李琳 特约记者姚秀军）