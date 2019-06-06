北京20支大气污染防治监督队进社区

昨天是世界环境日，北京市生态环境局聘任了20支大气污染防治宣传监督队。今后，他们将深入社区，开展环保宣传、发现并举报环境违法行为。

昨天上午，在北京生态环境教育基地——北京动物园，来自绿色啄木鸟环保公益组织和高校环保社团的20支队伍被聘任为大气污染防治宣传监督队。今后，他们将积极走进社区和高校，开展大气污染防治政策和措施、绿色生活等方面的宣讲，并发挥监督作用，发现环境污染问题及时举报。

在通州区玉桥运东社区、朝阳区翠城馨园社区等5个社区，昨天迎来了大气污染防治宣传监督队。队员们现场向居民讲解了大气污染防治和绿色生活相关知识。

北京市生态环境局相关负责人表示，加强生态环境治理的社会宣传监督，是维护人民群众知情权、参与权的有效途径，是沟通政府部门与群众的桥梁纽带，有助于动员组织全社会的力量，同心同向、同步同行、共振共鸣、共识共进，在全社会构建起建设生态文明和治理生态环境的广泛统一战线。（记者 骆倩雯）