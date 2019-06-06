北京20支大气污染防治监督队进社区
昨天是世界环境日，北京市生态环境局聘任了20支大气污染防治宣传监督队。今后，他们将深入社区，开展环保宣传、发现并举报环境违法行为。
昨天上午，在北京生态环境教育基地——北京动物园，来自绿色啄木鸟环保公益组织和高校环保社团的20支队伍被聘任为大气污染防治宣传监督队。今后，他们将积极走进社区和高校，开展大气污染防治政策和措施、绿色生活等方面的宣讲，并发挥监督作用，发现环境污染问题及时举报。
在通州区玉桥运东社区、朝阳区翠城馨园社区等5个社区，昨天迎来了大气污染防治宣传监督队。队员们现场向居民讲解了大气污染防治和绿色生活相关知识。
北京市生态环境局相关负责人表示，加强生态环境治理的社会宣传监督，是维护人民群众知情权、参与权的有效途径，是沟通政府部门与群众的桥梁纽带，有助于动员组织全社会的力量，同心同向、同步同行、共振共鸣、共识共进，在全社会构建起建设生态文明和治理生态环境的广泛统一战线。（记者 骆倩雯）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn