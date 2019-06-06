扶贫攻坚进行时 医疗援藏需要坚持和奉献

5月26日6时，中日友好医院神经外科主任、党支部书记于炎冰教授已经起床。当天，他在中日友好医院对口援助的西藏自治区第二人民医院完成3台脑瘫手术。手术间隙，他用氧气罐大口吸氧，抵抗高原反应带来的乏力和不适。最终，3台手术都很成功。

上述手术安排，是“落实援藏工作，推动健康扶贫”党建扶贫工作的重要组成部分。5月25日～31日，中日友好医院党委联合国家卫生健康委医政医管局党支部、西藏自治区卫生健康委对口支援办党支部、西藏自治区卫生健康委保健局党支部、西藏自治区第二人民医院党委、拉萨市八廓街道社区卫生服务中心党支部等，共同开展慰问、捐赠、专题组织生活会、手术、义诊、远程会诊等联学联建活动。

党和国家始终把西藏的发展与进步作为战略全局的重要组成部分，把全国支援作为党和国家治藏方略的重要内容。

“我院非常重视对口支援和健康扶贫工作。25年来，医院一批又一批医护人员和管理干部以献身西藏建设为己任，远离故土亲人，来到雪域高原，在内地难以想象的高原艰苦环境中，扎实工作，默默奉献。”中日友好医院党委书记周军介绍，中日友好医院对西藏自治区第二人民医院的支援始于1994年。2016年，该院又与拉萨八廓街道社区卫生服务中心签订了为期5年的帮扶协议，先后派出多位医护人员进藏支援。

2001年，中日友好医院骨科主任郭万首在西藏自治区第二人民医院挂职副院长。“刚到二院时，严格意义上来说，没有什么像样的骨科器械，我们医院一次性批了20万元，让我可以把整套骨科基础器械建立起来。”郭万首说。当时，他在二院推广了骨折髓内钉治疗技术，让自治区骨折治疗技术迈上了一个新台阶。第一次援藏结束后，帮扶工作并未中断，他通过帮助二院提升高原多发的骨性关节炎治疗水平，年手术量达160余台。

“我们需要切合实际、填补空白式的帮扶。”拉萨八廓街道社区卫生服务中心主任、党支部书记王凯说。他细数了中心一直想做的几件事：一是把急救力量加强，打造成老城区的“急救站”；二是用中医和藏医结合技术开展风湿病诊疗；三是提升诊疗规范化水平，建设标准化、规范化的社区卫生服务中心。“在中日友好医院的帮助下，我们想做的这几件事已经基本实现了，并有望打造一支属于自己的技术团队。”

此次活动期间，中日友好医院还向拉萨八廓街道社区卫生服务中心捐赠急需设备和药品，并与西藏自治区第二人民医院对接帮扶工作，捐赠“十三五”援助设备资金。