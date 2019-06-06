近日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》（以下简称《任务》）。《任务》指出，2019年深化医药卫生体制改革工作要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院关于实施健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署，坚持以人民健康为中心，坚持保基本、强基层、建机制，紧紧围绕把以治病为中心转变为以人民健康为中心，落实预防为主，加强疾病预防和健康促进，紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众。

《任务》提出了两方面的重点工作内容。第一是研究制定的文件。主要有：1.制定关于实施健康中国行动的意见、健康中国行动（2019—2030年）、健康中国行动组织实施和考核方案；2.制定促进社会办医持续健康规范发展的政策文件；3.发布鼓励仿制的药品目录；4.制定进一步规范医用耗材使用的政策文件；5.制定以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医改的政策文件；6.制定医疗机构用药管理办法；7.制定互联网诊疗收费和医保支付的政策文件；8.制定深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见；9.制定建立完善老年健康服务体系的指导意见；10.制定二级及以下公立医疗机构绩效考核办法；11.制定加强医生队伍管理的办法；12.制定医疗联合体管理办法；13.制定公立医院薪酬制度改革的指导性文件；14.制定改进职工医保个人账户政策文件；15.制定医疗保障基金使用监管条例。

第二是推动落实的重点工作。主要有：

1.实施健康中国行动，动员个人、政府和全社会共同普及健康知识，开展健康促进，努力让群众不得病、少得病、延长健康寿命。

2.加大对医疗机构开展公共卫生服务的支持力度，建立医疗机构公共卫生服务经费保障机制。

3.加快推进疾病预防控制体系改革，完善各级疾病预防控制机构功能定位，持续推进妇幼保健机构和血站服务体系机制创新，深化基层运行机制改革，允许有条件的地方既实行财政全额保障政策，又落实“两个允许”要求，逐步建立保障与激励相结合的运行新机制。

4.加强癌症防治，推进预防筛查和早诊早治，加快境内外抗癌新药注册审批，畅通临床急需抗癌药临时进口渠道。

5.扎实推进国家组织药品集中采购和使用试点，加强对中标药品质量、试点地区公立医疗机构优先使用和药款结算、中标药品及原料药生产的监测，做好保证使用、确保质量、稳定供应、及时回款等工作。

6.督促指导各地建立有利于理顺比价关系、优化收入结构的公立医院医疗服务价格动态调整机制。

7.持续深化公立医院综合改革，继续开展示范和效果评价工作。

8.建立全国公立医院绩效考核信息系统，按照属地原则，全面开展三级公立医院绩效考核工作，考核结果以适当方式向社会公布。

9.制定医疗器械唯一标识系统规则。

10.完善短缺药品监测预警机制，对临床必需、易短缺、替代性差等药品，采取强化储备、统一采购、定点生产等方式保障供应。

11.巩固完善国家基本药物制度，以省为单位明确各级各类公立医疗机构基本药物使用比例，建立优先使用激励和约束机制。

12.加快推进医保支付方式改革，开展按疾病诊断相关分组付费试点，继续推进按病种为主的多元复合式医保支付方式改革。扩大长期护理保险制度试点。

13.稳步推进国家医学中心和区域医疗中心建设，选择高水平医院支持建设区域医疗中心，促进资源优化配置，提升中西部优质医疗资源短缺地区等相关区域医疗服务水平。

14.以学科建设为重点，提升500家县医院和500家县中医院综合能力。

15.持续深化卫生健康领域“放管服”改革，优化审批服务，清理歧视性政策，对社会办医疗机构一视同仁对待并给予扶持。

16.组织开展“互联网+医疗健康”省级示范区建设，支持先行先试、积累经验。

17.强化医教协同，完善培养模式，推动住院医师规范化培训与硕士专业学位研究生培养有机衔接。

18.深入实施健康扶贫。

19.支持中医药事业传承创新发展，发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用。

20.深入实施进一步改善医疗服务行动计划，至少50%的二级以上医院提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付等线上服务。

21.统筹推进县域综合医改，加强医疗、医保、医药及公共卫生等改革集成创新，综合医改试点省份要选择1—2个改革意识强、基础条件好的县（市、区）开展试点。

《任务》强调，各地区、各有关部门要切实加强领导，采取有力措施，勇于担当作为，按时保质完成各项任务。国务院医改领导小组秘书处要加强统筹协调，将所有年度医改任务纳入台账并按季度通报。加强医改宣传引导，主动发布、充分释放改革政策信息，做好经验推广，凝聚改革共识。