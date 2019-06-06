国产抗艾药将继续免征生产和流通环节增值税
财政部、国家税务总局5日发布公告称，自2019年1月1日至2020年12月31日，继续对国产抗艾滋病病毒药品免征生产环节和流通环节增值税。享受政策的国产抗艾滋病病毒药品，须为各省（自治区、直辖市）艾滋病药品管理部门按照政府采购有关规定采购的，并向病毒感染者和病人免费提供的药品。（据新华社 记者申铖）
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