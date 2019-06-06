全球多地孕产妇医疗费用高企成隐患
联合国儿童基金会3日发布的一份分析报告指出，全球多个地区高企的产前保健和分娩服务费用正成为孕产妇寻求医疗服务的一大阻碍，从而加剧了孕产妇和婴儿的健康隐患。
报告指出，非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒比地区每年有500多万个家庭将四成以上的非食品家庭支出用于孕产妇医疗保健服务。其中，有约300万家庭来自亚洲，占比近三分之二，另有190万个家庭为非洲家庭。
报告说，在南亚，接受4次或更多产前检查的来自富裕家庭的妇女人数是来自贫困家庭妇女的3倍；在非洲西部和中部，来自富裕家庭的妇女分娩设施的使用率是来自贫困家庭妇女的两倍多。
报告还指出，尽管世界各地在改善产妇获得分娩服务方面取得了巨大进展，但全球每天仍有800多人死于与妊娠有关的并发症。
儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔呼吁国际社会为经济条件不好的母亲提供高质量的医疗服务，包括功能齐全的医疗设施及孕产期护理服务。（记者林远）
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