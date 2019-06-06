过度依赖手机忽略家人 78.9%受访者感到愧疚

不管在大街上，还是在地铁和公交车里，随处可见低头玩手机的人。过度依赖手机，正减少着人们现实生活中的交流。有时即便一家人围坐在一起，也都各自刷手机，没有了往日的亲密和热闹。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2004名受访者进行的一项调查显示，84.9%的受访者坦言过度依赖手机让自己与亲人交流的时间变少了，78.9%的受访者因此感到愧疚。

89.5%受访者认为过度依赖手机阻碍家庭成员沟通

来自湖南长沙的赵先生平时对手机依赖比较严重，因此引来了家人的埋怨。“特别是到了吃饭时间，我用手机回个信息都会挨骂……”

陕西西安的22岁大学生陆瑶（化名）感到，手机一定程度上破坏了她和家人的关系，“就拿过年来说，一家人好不容易团聚，应该有很多话要聊，可饭桌上大家都低头玩手机，尤其是年轻人，对家长说话都很敷衍”。

调查中，84.9%的受访者坦言依赖手机让自己跟亲人交流的时间变少了，89.5%的受访者认为人们对手机的过度依赖阻碍了家庭成员之间的沟通。交互分析发现，80后受访者对此感受更强，87.4%的受访80后表示依赖手机让自己与亲人交流时间变少，91.4%的受访80后感到这影响了自己与家人的沟通。

“现在我和家人聊的话题也少了，在网上聊天我很能说，见面了反而不知该说啥了。我在家时，我妈常跟我说，‘跟妈聊会儿天吧，老盯着手机有啥好看的’。我心里挺不是滋味的，觉得对不起家人。”河北唐山某国企职员孙冰然（化名）说。

调查显示，78.9%的受访者因过度依赖手机而忽略家人感到愧疚。

“手机让我们能够在远方为亲人送去思念，为交流带来很大便利，但同时也给人们之间的沟通带来了阻隔。”中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳指出，现在很常见的一个现象是，一家人一起吃个饭，都是各自玩手机，沉浸在自己的世界里，造成了家庭成员之间几乎零交流的现象。人们过度依赖手机造成了“最近的距离也是最远的距离”，不仅带来了夫妻之间的问题，也带来了亲子之间的问题。“我们以前做过调查，现在很多家长都是边玩手机边和孩子交流，甚至是光玩手机不和孩子交流”。

71.0%受访者担心过度使用手机引发健康问题

过度依赖手机，影响的不仅是人际关系，还有健康。调查中，71.0%的受访者担心过度使用手机引发视力下降、颈椎病等身体健康问题，67.5%的受访者担心亲人和朋友之间因此越来越疏远

24岁的硕士研究生徐娇露（化名）常用手机看视频，包括娱乐节目和一些课程，不久前，她感觉眼睛看不清，去配新眼镜，发现度数涨了。

“手机看多了对视力、思维影响都很大，未成年人使用手机的行为尤其应该引起家长注意。”陆瑶认为，网络是个公开、复杂的世界，什么内容都有，很容易影响到心智发育不成熟的未成年人群体。

孙宏艳指出，过度依赖手机为人们带来的负面影响是多方面的。首先是健康方面。“经常刷手机，时间长了会影响手腕、颈椎、腰椎、视力等各个身体部位。现在就有个说法，‘低头玩手机相当于脖子承受了45斤的压力’，可见低头的危害。而且现在‘小近视眼’越来越多，过度使用手机对未成年人视力伤害很大”。其次是信息窄化问题。“现在很多算法通过用户浏览过的内容来推送类似信息，这会导致‘信息茧房’现象，使人们了解到的信息都是自己感兴趣的，同时也造成了枷锁。尤其是青少年，他们在需要打开视野看世界的时候，却被关在一个‘小黑屋’里，只能看到推送来的东西，甚至因此出现网络成瘾等问题”。

孙宏艳还表示，现在自媒体兴起，对内容的把关难度增大，对于青少年的世界观、人生观塑造会造成很大的影响。

赵先生对记者说，他现在在有意识地尝试减轻对手机的依赖。“我现在每天回到家，常主动提出饭后大家一起出去散步，增加与家人交流的机会和时间，感觉家庭氛围融洽了很多”。

参与本次调查的受访者中，00后占1.1%，90后占28.3%，80后占48.6%，70后占16.1%，60后占4.9%。

中国青年报·中青在线记者 杜园春 实习生 矫芳 来源：中国青年报