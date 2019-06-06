商务部：近期水果价格呈回落态势

近期，部分水果价格出现一定幅度上涨，引发消费者和舆论关注。6月5日，商务部市场运行和消费促进司负责人对此发表谈话并指出，近期随着气温回升，应季水果上市量逐步增加，多种水果价格呈回落态势。

同日召开的国务院常务会议强调，要抓好粮食夏收和收购，加强夏种夏管，夯实秋粮生产基础。对草地贪夜蛾等病虫害危害较大情况采取有力措施加强防治。抓好非洲猪瘟疫情防控和生猪生产恢复，鼓励补栏增养。抓好大豆等油料生产，保障水果蔬菜等供应，稳定价格水平。

据了解，近期山东樱桃、河北香瓜和油桃、广东荔枝等正在批量上市，多地水果价格普遍显著回落。以北京新发地批发市场为例，6月4日红灯樱桃、京欣西瓜、妃子笑荔枝平均批发价格分别为每公斤23元、2.6元和16元，较5月初价格分别回落48.9%、46.9%和42.4%。

商务部市场运行和消费促进司负责人指出，今年个别水果价格受短期供求变化、天气等因素影响波动幅度较大，预计后期价格将随着应季水果批量上市逐步回落至合理区间。商务部将继续加强市场监测，指导各地积极推动产销衔接，切实保障水果蔬菜等生活必需品的市场供应。

而在草地贪夜蛾病虫害上，据媒体报道，这种今年初从缅甸入境的小虫子原产美洲中部，喜暴食，对植株危害性大，繁殖能力强，导致其扩展迅速，防治难度高，严重时可导致农作物绝收。对此，农业农村部6月3日印发通知，提出了25种应急使用的农药产品。

另外，关于非洲猪瘟防控的最新进展，据媒体日前报道，由中国农科院哈尔滨兽医研究所自主研发的非洲猪瘟疫苗取得了阶段性成果，实验室研究结果表明，疫苗具有良好的生物安全性和免疫保护效果。中国农业科学院将加快推进中试与临床试验，以及疫苗生产的各项研究工作，尽快完成免疫机制、诊断检测、消毒灭虫技术等方面的研究工作，为国家和行业需求提供及时、有效、有力的科技支撑。（记者 陶凤 彭慧）