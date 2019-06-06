浙江路桥推行“人脸识别”系统 精准监管医保刷卡行为

“你好，麻烦请往前站一点，我们需要进行‘人脸识别’！”5日，在浙江省台州市路桥区路北街道一医保定点药店的收费台前，李先生买好药品之后，在进行结算时花了几秒钟的时间完成了人脸图像的拍照采集。采集后，李先生的现场照片将和医保数据库迅速完成精准校验，结算照常进行。

定点医疗机构点多、量大、面广，以往医保部门主要采取事后监管，稽查时效滞后，让违规刷卡行为有空可钻。如何管好和守好市民的“救命钱”？从2017年7月起，台州市路桥区在浙江全省率先启用大数据，用“人脸识别”技术对医保刷卡行为进行精准监管。

台州市路桥区医疗保障局副局长章小平介绍，“路桥68家医保定点药店和14家二级以下民营医疗机构结算窗口合理位置布设高清摄像头，安装‘人脸识别’监控系统，实现了从‘大海捞针’向‘精准监管’转变。”

据悉，自系统上线以来，共抓拍50万人次，定点零售药店的平均人脸识别比对通过率(即医保刷卡人卡证相符率)为80%，部分药店识别比对率达到了98%以上。

“人脸识别”技术，让部分医药机构存在的盗刷、套刷、刷人情卡等违规乱象得到了有效遏制。2018年度，路桥区对“人脸识别”比对成功率低的定点医药机构进行了重点稽查，共解除服务协议8家，暂停服务协议8家，告诫7家。“通过查处排名落后的医药机构，现在已形成了争先要求靠前、主动规范的氛围。”章小平告诉记者。

据悉，借助大数据和“人脸识别”等信息化手段，路桥医保基金实现从“持续高位”向“断崖下降”转变。

数据显示，2018年，路桥区定点医药机构平均医保基金支付额为38.59万元/家，比2016年平均医保基金支付额78.77万元/家，下降了51.01%。(见习记者 范宇斌 通讯员 王恩兴)