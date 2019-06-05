使用交友软件会让你的健康减肥成泡影

美国哈佛大学一项研究显示，使用交友软件可能关联以不健康方式控制体重较高风险，包括催吐、服用泻药和减肥药。

哈佛大学陈曾熙公共卫生学院研究人员招募1726名美国成年人参与在线调查，内容涉及最近30天内使用交友软件情况以及最近12个月内是否有过不健康的控制体重做法，包括催吐、服用泻药、服用减肥药、禁食、服用增肌补充品和服用合成代谢类固醇。结果显示，使用交友软件的调查对象采取上述做法的几率大大高于其他人。

交友软件使用者中，女性这一风险是不使用交友软件者的2.3倍至26.9倍，男性这一风险是不使用者的3.2倍至14.6倍。另外，禁食、催吐和服用泻药是三种最常见的不健康控制体重做法。研究人员在最新一期开放性期刊《进食障碍杂志》刊载的论文中写道，这项研究无法说明使用交友软件与不健康控制体重做法之间有因果关联。“虽然我们不知道调查对象使用交友软件以前是否已经出现这些控制体重的做法，但我们担心使用这些关注形象和外表的服务可能使情况变得更严重”。 （据新华社）