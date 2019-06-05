服用维生素D或降低癌症死亡风险
美国密歇根州立大学研究人员发现，服用维生素D补充剂能降低癌症死亡风险13%。
研究人员分析服用维生素D补充剂的10项随机试验数据得出上述结论。试验涉及平均年龄68岁的7.9万人，随访至少3年。研究人员发现，服用维生素D补充剂不能降低患癌症的风险，但服用者死于癌症的风险降低13%。英国《泰晤士报》援引研究项目牵头人塔里克·海卡尔的话报道：“关键信息是，维生素D可能有益癌症患者。”
研究没有揭示服用维生素D补充剂降低癌症死亡风险的原因。研究人员认为，这或许因为维生素D有益增强人体免疫系统。先前实验室研究显示，维生素D有助细胞生长。研究人员在近日举行的美国临床肿瘤学会年会上报告这一结果。（据新华社）
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