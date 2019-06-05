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坠楼患者能下地活动了

2019年06月05日08:44 来源：健康报网

　　近日，在武汉亚心总医院骨科病房里，52岁的唐某已能下地活动。两个多月前，他从30米高空坠下，经历了68天救治，病情记录达到6万多字，最终挣脱死神的魔掌。

　　3月16日，唐某在湖北省武汉市一建筑工地作业，不慎从12层高楼上坠落，幸亏有几层脚手架挡了一下保住了性命,但伤势极其严重。当地医院抢救后，转往武汉亚心总医院。经检查，唐某脊髓损伤并截瘫，并有椎板、横突、颈椎、胸椎椎体、骨盆、颅底等十几处骨折。

　　武汉亚心总医院骨科主任金捷介绍说，急诊手术从当天晚上10时一直进行到第二天凌晨5时。由于患者病情危重并不断发展变化，在救治的68天里，亚心总医院为其进行了13次会诊。手术以及后续治疗过程中，骨科、神经外科、麻醉科、内科、皮肤科、护理等全力配合。

　　如今，唐某生命体征平稳，各项受损的功能正逐步恢复。（记者毛旭 通讯员吕惠）

(责编：许心怡、崔元苑)


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