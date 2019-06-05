陕西非法行医案件数下降

近日，陕西省委宣传部与省委文明办共同举办“加强诚信陕西建设 提升诚信建设水平”主题系列新闻发布会。记者从会上获悉，自2014年陕西开展查处无证行医等专项行动以来，该省非法行医案件发生数由2014年的2108件下降到2018年的1020件，降幅为52%；移交公安机关的案件由2014年的191件下降到2018年的28件。

据陕西省卫生健康委副主任余立平介绍，该省将加大对全行业的监督检查力度，规范行业秩序和医疗行为。今年，省卫生健康委等将开展为期一年的打击非法行医专项整治工作。（记者周垚）