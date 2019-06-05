河南鼓励医生投身控烟工作
近日，河南省卫生健康委、省疾控中心发布河南省控烟公益宣传片，鼓励医务人员投身控烟工作。
河南省疾控中心负责人表示，国际控烟的经验表明，很多国家全民吸烟率的下降都始于医生群体吸烟率的下降。“控烟履约，我做表率”是今年河南开展“医生控烟集结号”活动的口号，其目的就是鼓励全体医务人员发挥专业优势及特点，投身控烟工作，通过控烟知识宣讲，提升公众对吸烟及二手烟危害的认识；通过规范化的戒烟指导，为公众提供有效的戒烟服务。（记者李季）
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