药物海绵吸走化疗剩药
前不久，美国加州大学和北卡罗来纳大学的研究人员设计开发出了一种新型的“药物海绵”（一种吸收性聚合物），有望大幅降低癌症患者化疗所引起的副作用。这项成果发表在美国化学学会的《ACS中心科学》杂志上。
据了解，这种药物海绵是一种涂覆圆柱体的吸收性聚合物，通过影像技术，该圆柱体被放置在特定的静脉当中，当血流经过时，该装置会吸收那些未被肿瘤细胞吸收的化疗药物，防止其到达其他器官和组织引起毒副作用。在实验中，研究者将该装置植入实验动物的静脉中，并测量在上游注射的阿霉素（一种抗肿瘤药）的清除情况。结果显示，大约64％的药物被清除。“这可以为对抗肿瘤细胞提供最大剂量，为身体其他部分提供最少的剂量，最大限度地减少副作用。”研究者说。
研究者说，药物海绵不仅可应用于许多类型的肿瘤和化疗药物，并可能用于任何其他有危险性的药物，例如有肾毒性的强效抗生素等。▲（董长喜）
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