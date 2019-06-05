家人患癌做好六个“一”

主讲人：首都医科大学附属北京朝阳医院肿瘤科主任医师 安广宇 □副主任医师 于 丹

有一个几乎全年无休的职业——肿瘤患者家属。他们日复一日，年复一年与肿瘤疾病诊断、治疗打交道，默默地承受了太多。患者家属如何在抗击癌症的这场战役中做好坚盾的后方呢？有6点建议。

1.培养一颗强大的内心。从患者被诊断癌症的那天起，全家人心中就蒙上了沉重的阴霾。抗拒、愤怒、恐慌、烦躁甚至比疾病本身更让患者难过。因此，作为家属，首先要做好患者的第一位“心理治疗师”。“焦虑”的反义词，有时并不是“平静”，而是“接纳”。既然我们无法改变家人患肿瘤这个事实，无法摆脱各种可怕结局的焦虑心情。那么，我们只有接纳它。其实你会发现，病痛有时可能会让患者像个小孩儿一样，对你无理取闹或格外依赖。但也许这是他们想要您多一点陪伴，多一次温暖的促膝谈心。这样想来，肿瘤也是对家人的一次提醒——珍惜彼此相处的时光，珍惜家人好好相爱的缘分。当然，假如患者或家属心理压力过大，还是需要专业心理医生进行指导。

2.安排一个合理的日程。肿瘤患者的治疗，大多是周期性的。何时返院治疗，何时复查，何时静脉管路维护，都需要家属详细记录，以免疏漏关键环节，延误抗癌治疗。此外，化疗期间存在骨髓抑制、免疫力下降等可能，因此要避免患者前往人员密集、封闭的环境（商场、饭店等），防止交叉感染。这些日常行程，都要家属帮助患者合理安排。

3.拥有一双敏锐的眼睛。作为疾病的“监察员”，家属需要及时发现患者在家中的病情变化，如出现发烧、咳嗽咳血加重、周身皮疹、严重的疲乏无力、呕血黑便、腹痛腹泻、静脉管路异常等时，请务必带患者前往医院及时就诊。不要让患者习惯与病房医生电话联系，因为医生未见患者难以做出全面准确的判断。也不要让患者先忍一忍，等下次住院一并治疗，因为有些肿瘤急症或者副反应不能等，需要立即处理。

4.进行一种高效的沟通。初次诊疗时，请您携带好患者外院的诊疗病历、影像学检查资料等，尤其是手术记录、病理报告和基因检测结果。维持诊疗患者在门诊或外院予以何种治疗，请家属一定记录清楚并保存外院化验单，再次住院时与医生沟通。您的每一次沟通，对患者方案剂量更精准的调整都具有重大意义。

5.练就一手过硬的厨艺。肿瘤患者多伴有食欲不振、腹胀、消化不良等，在接受手术、放化疗、止痛及靶向治疗后，患者更可能出现恶心、呕吐、厌食、便秘或腹泻等消化道症状。因此，建议家属为患者准备营养均衡、丰富，易消化又可口的食物。

6.保持一份持久的信任。抗癌之路像一场患者、医护、家属齐上阵的持久战。现代医学称之为“肿瘤患者的全程管理”。在抗肿瘤治疗中，难免遇到各种困难，面临未知的挑战。在如今网络发达的时代，很多癌症患者家庭会陷入有病乱投医的窘境。其实，在各大综合或专科医院，抗肿瘤治疗都是一个多学科团队，医生会根据患者每一步病情变化，制订最精准的治疗策略。因此，家人要对医生保持持久的信任，这一定会为肿瘤患者的全程管理燃起希望。