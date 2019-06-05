6月1日是“全球父母节”。联合国儿童基金会在这个日子提醒人们，“育儿是个时间的问题”，父母需要时间来提供孩子们生活最初阶段所需的“饮食、玩耍和爱”。但这不仅仅是父母的责任，而是一项“共同责任”。儿基会呼吁企业和政府“投资有利于家庭的政策，以建立更加繁荣和公平的社会”。

据联合国网站报道，儿基会表示，为人父母是这个世界上最重要的工作。父母和其他照顾者是每个婴儿大脑健康发育所需的营养、刺激和保护的主要提供者。

在生命最初的1000天，一个孩子的大脑每秒钟都会以超过100万个神经连接的速度发展，这一时期提供了一次千载难逢的机会，塑造着孩子学习、成长和为社会做出贡献的能力。所有的父母都希望尽其所能让孩子拥有最好的一切。然而，为了养家糊口，许多人却别无选择，只能长时间工作，往往还要背井离乡。

儿基会认为，“育儿是个时间的问题”，父母需要时间来提供孩子们生活最初阶段所需的饮食、玩耍和爱。但这不仅仅是父母的责任，而是一项共同责任。

联合国儿童基金会亲善大使大卫·贝克汉姆在为“全球父母节”发布的一段视频中充满激情地谈到了养育子女的重要性。

他说：“当你有孩子时，你想要保护他们，你想教他们。我总是告诉我的孩子要尊重别人，要有礼貌，要以你想被对待的方式对待别人。”

儿基会指出，家庭友好政策，例如带薪育儿假、母乳喂养休息时间、儿童保育和儿童补助金，为父母提供了滋养婴儿大脑所需的时间。

儿基会还开展了一个网上问卷调查，请人们就家庭友好政策问题发表自己的见解，比如哪些家庭友好政策能够帮助充分利用亲子时间养育孩子，选项包括：让新生儿父母享受至少6个月的带薪育儿假；为重返工作岗位的新生儿母亲提供母乳喂养设施和带薪哺乳假；为家长们提供优质且可负担的儿童保育服务；为所有家庭提供子女补贴等。

问卷调查的结果将在2019年7月19日召开的联合国儿童基金会“再造未来工作场所，为家庭友好政策共担责任”峰会上递交给各国政府和企业领导人。

为此，儿基会发出关于儿童早期发展的六点行动呼吁：急需投资，为幼儿，特别是最贫困幼儿提供最好的生活起点； 扩大家庭、学校、社区和诊所的有效早期儿童发展服务；将有利于家庭的早期儿童发展政策作为国家优先事项和私营部门的当务之急；收集有关儿童早期发展指标的数据；为幼儿发展计划提供专门的领导，并更有效地协调各部门的工作；推动对优质幼儿发展服务的需求。

以6月1日为开端，儿基会还将开展一系列活动，纪念首个“父母节”，进一步呼吁全球社会各个方面“现在就开始重视亲子时间”！